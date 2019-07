Álvaro Pérez Mulas exhibe parte de su trabajo fotográfico en Nueva York

El fotógrafo Álvaro Pérez Mulas presenta media docena de imágenes en el One World Trade Center de Nueva York en una exposición colectiva donde se conjugan distintas disciplinas artísticas, impulsada desde See Me con el respaldo de la fundación ChaShaMa, una entidad fundada en el año 1995 por Anita Durst para el apoyo a los artistas plásticos.

El zamorano, que nuevamente muestra su hacer en la ciudad de los rascacielos, indica que desde See Me, donde ha expuesto con anterioridad, "se nos pidió a los artistas plásticos trabajar sobre el autorretrato, sobre la propia identidad del creador", un ámbito que desarrolla desde hace años y que todavía "no había mostrado, esperando el momento oportuno".

En cuanto a su aportación, Pérez Mulas describe que las imágenes se pueden "entender tanto desde el punto de vista físico como desde el conceptual" y ahonda que "todas me presentan reflejado sobre alguna pieza de arte que me ha marcado de alguna manera, que además utilizo como mecanismo para reflejar cómo mi propia percepción del arte contemporáneo ha surgido y ha ido evolucionando a lo largo del tiempo".

A mayores, el artista en función de la obra de arte elegida se planta contar "un concepto sobre cómo percibo el arte contemporáneo", indica el fotógrafo Álvaro Pérez Mulas.