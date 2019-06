Del Bien culpa a Fagúndez del resultado en la Diputación y pide perdón a los votantes

Tomás del Bien ha sido uno de los nombres propios durante las negociaciones para formar el gobierno en la Diputación Provincial y también fue protagonista en la sesión constituyente celebrada ayer en La Encarnación. El diputado toresano, aún dentro de las filas del Partido Socialista hasta que Ferraz analice sus alegaciones ante el expediente de expulsión, encuentra un culpable claro de que el PSOE no mande en la institución. Y ese es Antidio Fagúndez. En primer lugar, por conseguir solo tres concejales en la capital; y en segundo, por vetar su elección como representante por la comarca de Toro.

Al término del Pleno constituyente de la Diputación Provincial de Zamora, el alcalde de Toro se mostraba tajante ante lo ocurrido. "Nos vamos con un poso triste porque al final no ha sido posible ese cambio; no hemos sabido llevar a cabo una negociación y eso es porque no teníamos un proyecto real de cambio", comentaba Tomás del Bien. Sin pelos en la lengua, el diputado toresano señalaba directamente a la Secretaría Provincial del PSOE por lo acontecido. "El mayor colaborador para que Requejo hoy sea presidente con el PP ha sido el PSOE, que no ha sabido negociar y además ha renunciado a un líder", señalaba.

Para Tomás del Bien, el que todavía es su partido ha perdido "una oportunidad histórica" para hacerse con el poder en la institución provincial y por ello ha querido dirigirse a los ciudadanos. "Es un día triste en el que tenemos que pedir perdón a la ciudadanía y a la sociedad zamorana por no ejecutar un cambio cuando lo teníamos tan fácil", indicaba el regidor toresano. No obstante, tampoco quiso desaprovechar la oportunidad de lanzar un dardo a Antidio Fagúndez. "Hay dos factores importantes para explicar esto. Y uno de ellos es que, si en Zamora hubiéramos sacado más de tres concejales, seguramente no tendríamos que negociar más que con los compañeros de Izquierda Unida", expresaba. "El otro, ha sido el veto a mi persona", añadía el diputado.

Las vicepresidencias

José María Barrios, por su parte, se mostraba contento por el pacto alcanzado, que permitirá al Partido Popular mantener el poder en la Diputación Provincial. Tras la sesión constituyente, el presidente de los populares zamoranos avanzaba que a partir del lunes ejercerá como vicepresidente primero de la institución, mientras que el reparto de áreas aún está en el aire. "Nos tenemos que sentar con el nuevo presidente para analizar la situación. No obstante, vamos a ser los responsables de todas las áreas y tendremos cuatro vicepresidencias", exponía. "Es verdad que no tenemos la Presidencia, pero con doce de las trece personas necesarias para gobernar, está claro que el Partido Popular somos el gobierno", concluía el presidente del Partido Popular de Zamora.