Zamora, capital Madrid

Zamora ha perdido 813 habitantes durante el año pasado en beneficio de otras provincias del país. Así se desprende de los datos de cambios de residencias elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y difundidos ayer mismo. En total, Zamora ha perdido 3.266 habitantes que han ido a vivir (principalmente por motivos laborales) a otros territorios del país. Por contra, la provincia ha recibido a 2.453 personas llegadas de otros territorios de España. El saldo, negativo, supera las ochocientas personas.

Por provincias, la estadística destapa pocas sorpresas. Madrid es el territorio español que más zamoranos recibe. Solo durante el año pasado se establecieron en la capital de España 692 personas de forma más o menos definitiva. Esto arroja una media de unas dos personas al día solo en Madrid y en los municipios de su influencia, lo que da una idea de la capacidad de atracción de la capital del país con respecto a la provincia zamorana.

Las siguientes provincias en importancia a la hora de analizar el éxodo laboral de la provincia son territorios cercanos a Zamora. Valladolid recibió durante el año pasado a 450 personas que antes estaban empadronadas en Zamora. Salamanca abrió sus puertas a 344 zamoranos y León a 260.

No muy lejos

El análisis por comunidades autónomas permite asegurar que la mayoría de los zamoranos que emigran no se van en realidad muy lejos de su tierra. 1.246 personas de las más de tres mil que se fueron de Zamora durante el año pasado se quedaron en otros territorios de Castilla y León. Como se ha apuntado, Valladolid, Salamanca y León son las tres provincias que más actividad registran en este sentido, primero por las mayores opciones a la hora de encontrar un puesto de trabajo y, segundo, por la cercanía con la provincia de Zamora. El flujo migratorio con el resto de territorios de la comunidad autónoma es bastante más escaso. Burgos dio la bienvenida a 56 personas procedentes de la provincia, Palencia a 62, Ávila a 32 y Segovia a 31. Soria es la provincia que menos actividad registra, lógico teniendo en cuenta que está bastante más lejos que otras zonas y que su economía no destaca. Solo once zamoranos han cambiado su residencia en la provincia por otra en Soria.

Un análisis de los datos muestra que tanta o más importancia tiene la cercanía geográfica que las oportunidades laborales a la hora de elegir nueva residencia. Solo así puede explicarse que Galicia haya recibido a más zamoranos que Cataluña, 191 personas frente a 183. Por lo referente a las tierras gallegas La Coruña, con 62 emigrantes, es la provincia más activa. En Cataluña destaca, sobre todas las demás, Barcelona. En el extremo de las zonas con menor actividad se encuentra La Rioja (solo once personas) y Ceuta y Melilla, con cinco en total durante el año pasado.

Por lo que refiere a las personas que realizan el trayecto contrario: con origen en otros territorios del país y destino en Zamora, destaca la actividad con la provincia de Valladolid. De ahí han salido 343 con destino a Zamora o a alguno de los pueblos de la provincia. Salamanca y León son la segunda y la tercera provincias de esta lista, algo en lo que evidentemente tiene mucho que decir la cercanía geográfica. Llama la atención que en cuarto lugar aparece Barcelona y, en quinta posición, Vizcaya. No es de extrañar que en estos casos se trate de zamoranos que se establecieron en aquellos territorios y que ahora realizan el trayecto inverso, de vuelta a casa. Teruel es la única provincia que no ha "enviado" a ningún ciudadano a Zamora durante el año pasado.