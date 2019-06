Rivera, contra Cs: "Cada partido es responsable de sus traiciones"

"No nos sorprende, pero sí nos decepciona". Así de simple, pero a la vez contundente, es el análisis que hace Izquierda Unida sobre lo acontecido en las últimas horas en torno al pacto entre Ciudadanos y Partido Popular para gobernar la Diputación Provincial de Zamora. Laura Rivera, portavoz de la coalición en la institución, ha señalado a Francisco José Requejo como principal responsable de esta situación. "Cada partido es responsable de sus promesas, de sus traiciones, de su pasado y del futuro de la Diputación y de la provincia de Zamora", comentaba ayer tras conocer la noticia del acuerdo.

Antes de eso, Izquierda Unida y Partido Socialista habían sellado un acuerdo de propuestas para apoyar una candidatura del PSOE a la Presidencia y promover un cambio en la Diputación. "Nosotros no vamos a ser responsables, ni por acción ni por omisión, de que no se produzca el cambio que la provincia necesita. No vamos a ser culpables de que gobierne la derecha del PP. Que los ciudadanos, en su caso, sepan quiénes son los responsables", zanjaba Rivera.