Programa del viernes para las Ferias y Fiestas de San Pedro

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

11.00 a 23.00.- Mercado del SOHO en la Zona T

11.30 a 13.30.- Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia.

Barrio de Pinilla

Lugar: Plaza Peñausende

12.00.- INAUGURACIÓN DE LA FERIA DEL AJO

Días: 28, 29 y 30 de junio.

Lugar: Avenida de las Tres Cruces.

18.00 a 21.00.-PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

20.00.-Pasacalles de la XXVII MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: La Arracada

Lugar: Zona Centro

20.00.- Pasacalles de Cabezudos y Gigantes "El cerco de Zamora" de Capitonis Durii de Zamora

Recorrido: Av. Plaza de Toros, Ronda de San Torcuato, Pza. de Alemania, Av. Alfonso IX, Santa Clara, Pza. de la Constitución, C/ San Atilano, C/ San Andrés, Cuesta del Piñedo, San Juan de las Monjas, Pza. de San Leonardo, C/ Caldereros, C/ Plata, Cuesta de Balborraz, C/ Renova, Pza. de Sagasta, Santa Clara, C/ Benavente, San Torcuato, Av. Alfonso IX, Pza. de Alemania, Ronda de San Torcuato, Av. Plaza de toros.

20.30.- "OLÉ".

Espectáculo de magia familiar a cargo de Miguel de Lucas

Lugar: La Marina

20.30.- MISA FLAMENCA

Lugar: Iglesia de San Juan

20.30.- LA MANTA ZAMORANA

Lugar: Teatro Principal

20.30.- XXXII Edición de los Premios Mercurio y Vulcano y Medallas a la Actividad Comercial e Industrial

Lugar: Teatro Ramos Carrión.

22.00.- CONCIERTO "MANOLO GARCÍA"

Lugar: Plaza de la Catedral

23.30.- ORQUESTA TRISKEL

Lugar: Plaza Mayor.