Entrevista con Marisa Valle Roso, cantante de la Muestra de Folklore | "La tonada es un canto libre, que cuenta historias del pasado de Asturias"

La asturiana Marisa Valle Roso expuso ayer en Zamora la fuerza de la tonada asturiana, en la segunda jornada de la Muestra de Folklore. Valle Roso (1987, Langreo) se ha abierto camino gracias a la originalidad de su propuesta, pero también a la fusión del estilo tradicional con otros más modernos.

–¿Cuándo comienza su carrera musical?

–Empecé cantando tonada asturiana a los doce años junto a mi hermano Fernando. Mi padre era campeón de Asturias de escanciadores de sidra, concursos que siempre van unidos a la música tradicional. Así es como empezamos a dar clase con nuestro maestro, Alfredo Canga, en su cochera. Hasta los 19, me dediqué a este género, cantando por toda Asturias y, al mismo tiempo, aprendiendo todas sus características. Gané numerosos concursos y llegó el día en que me planteé probar cosas nuevas.

–¿Cómo le explicaría a alguien de Zamora qué es la tonada?

–Complicado (ríe)... Es un canto muy libre, con una ornamentación que la diferencia de géneros como el flamenco o la jota. Cuenta las historias de una época determinada. Como no hay tonadas nuevas, los relatos son antiguos. Se canta de una forma brava...

–¿De qué instrumentos se acompaña?

–Se puede cantar a capela, o en compañía de instrumentos tradicionales de Asturias, como la gaita, la pandereta o el pandero. Y también al piano.

–Llega un momento en el que quiere crecer, ¿cómo se plantea este reto?

–Comenzó a picarme la curiosidad por probar otros géneros, también relacionados con el folklore de otros lugares, como Galicia o incluso con Colombia. Quise avanzar un poco más, a través de la canción de autor de artistas que me gustaban: soy gran admiradora de mujeres que hicieron mucho por el folklore, como Chavela Vargas, Violeta Parra o Mercedes Sosa. Durante años, me dediqué a investigar el repertorio de estas artistas, en conciertos con temáticas diferentes. Durante un año, hacía versiones de cantantes a los que admiraba, pero también me dediqué a rescatar la música de la minería...

–¿A qué suena la mina...?

–Vivo en la cuenca minera y este fenómeno lo vivo y lo viví muy de cerca, con amigos que han sufrido tanto. Es un sentimiento que contagia a los que conocemos esta realidad. Hay mucho repertorio sobre los mineros, no solo aquí, sino también en Chile, donde Mercedes Sosa cantaba a los mineros, o el mismo Camarón. Gracias a este espectáculo pude acceder al Festival de las Minas de la Unión y compartir con ellos una experiencia haciendo hermandad.

–Una especie de sentimiento identitario en un sector laboral en extinción, ¿verdad?

–Aquí ya ha desaparecido prácticamente, pero su historia se mantendrá siempre. Es una forma de ser especial. El sector de la minería está caracterizado por un sentimiento que no hay en ningún otro oficio, esa valentía, ese sufrimiento cada vez que un familiar tenía que entrar en una mina.

–¿En qué ha trabajado más recientemente?

–El último disco lo he grabado en 2017 y se llama "Consciente". Se trata del primer trabajo personal, los anteriores había compartido el protagonismo con otros artistas o géneros. Aquí hay una apuesta más personal, con composiciones de amigos como Víctor Manuel o Alfredo González. Es un disco a mi gusto y que recoge la influencia de la que he hablado. También me he atrevido a componer, a crear canciones nuevas. La producción buscó fusionar el folklore con estilos más actuales, como el indie o la música más pop o alternativa.

–Cuando le cuenta a alguien que mezcla el folklore con el indie, reaccionará con cierta sorpresa, ¿verdad?

–Al principio, la gente que viene verme cree que va a conocer un género, como la tonada, más difícil de entender, pero esta forma de interpretarlo hace que todo discurra de una manera más sencilla.

–Ha actuado en Zamora, dentro de la Muestra de Folklore, ¿conocía la música que se hace en esta región, privilegiada para los estilos más tradicionales?

–Conozco cosas y, sobre todo, gente que se dedica al folklore. En mi último disco, hay una canción de Violeta Parra dedicada a las minas de Chile que he compartido con pandereteras asturianas, pero en cada provincia busco a gente de la zona. En Zamora, me puse en contacto con la asociación etnográfica Bajo Duero y aceptaron tocar conmigo. Son momentos bonitos, que van variando en función de las regiones que visito.

–El debate sobre la tradición y la innovación es un clásico. Parece que usted tiene clara la apuesta por la actualización del repertorio...

–Sí, pero también por lo tradicional. Durante años estuve trabajando e investigando, tratando de cantar igual que lo hacían nuestros antepasados. Pero, no cabe duda de que la música debe avanzar, sobre todo para alcanzar otro público diferente.

–¿Cómo ve el presente y el futuro para estas músicas, no precisamente mayoritarias?

–Están en un buen momento, porque han surgido propuestas para hacer cosas nuevas. Ahora mismo, la música tradicional funciona.