Requejo y Barrios sellan un acuerdo "de estabilidad y cambio" para la Diputación

El Partido Popular y Ciudadanos han sellado un acuerdo de gobernabilidad para la Diputación Provincial de Zamora que convertirá a Francisco José Requejo, único diputado naranja, en presidente de la institución. El pacto se ha firmado en la tarde de este jueves en el Parador de Turismo de Zamora, apenas veinte horas antes del Pleno constituyente previsto para el mediodía del viernes. En el documento, aparecen las rúbricas del propio Francisco José Requejo y de José María Barrios, presidente del Partido Popular de Zamora.

El acuerdo alcanzado entre ambas formaciones procurará la "estabilidad" de la institución provincial, como así ha manifestado el futuro presidente. "Llevamos cuatro años pidiendo cambio y regeneración, algo que vamos a conseguir a través de este pacto", ha explicado Requejo. Durante la comparecencia, el líder de la formación naranja ha asegurado que su labor "no tendrá que ver con revolucionar nada, sino con reestructurar cuestiones que no han funcionado del todo bien".

Igualmente, ha defendido que su gobierno "no se caracterizará por el rodillo, sino por el diálogo" y ha tendido la mano a la oposición que conformarán Partido Socialista e Izquierda Unida "para trabajar por el bien de la provincia". Francisco José Requejo ha asegurado que, pese a la existencia de negociaciones con el PSOE, el entendimiento no ha sido posible. "Creo que al PSOE le falta un líder claro", ha indicado en referencia a Antidio Fagúndez.

José María Barrios, por su parte, ha aseverado que este pacto demuestra que "el PP no quiere sillones, sino el bienestar de los ciudadanos". Barrios ha defendido que el acuerdo firmado es "un pacto de responsabilidad" y ha aplaudido la predisposición de su partido para ceder la presidencia de la Diputación en pos de mantener el gobierno. "Si para llegar a un entendimiento es necesario que yo no sea presidente, no existe ningún problema", ha comentado.