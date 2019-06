El potencial del comercio zamorano

Desde venta de ropa hasta degustación de productos de la tierra. Zamoranos y visitantes podrán acercarse hoy a los negocios de la capital y comprar sus artículos en la cuarta edición del Soho Mercado. El evento, que coincide con la Feria del Ajo, está organizado por la Asociación de Comerciantes Zona T, y apoyado por el Ayuntamiento de la ciudad. Los establecimientos participantes estarán en la calle Santa Teresa desde las 11.00 horas hasta las 23.00 de la noche.

Para los propios comerciantes, "es un día de fiesta, la idea es incentivar esta zona porque tenemos muy buena oferta de todo tipo de productos", apunta Cristina Herranz, presidenta de la agrupación. Si bien muchas personas se quedan sólo con lo que ven en Santa Clara, la calle Santa Teresa presenta infinidad de artículos para todos los gustos. Por ello, la principal aportación del mercado es dar a conocer la vía zamorana como punto comercial de la capital, "promocionar la zona, aunque no salgamos todos, lo cual no quiere decir que no sea beneficioso para los demás", añade.

Este año, desde la organización no se han limitado a presentar los productos de los integrantes de la Zona T (Santa Teresa, Lope de Vega, Pablo Morillo y Amargura), sino que también han invitado a comercios de las calles colindantes. Por ejemplo, Miss Coconut, una tienda de bisutería; o La Ratita Presumida, con detalles hechos con una impresora 3D y con materiales biodegradables.

Como negocios de ropa, ya dentro de la Zona T, estarán presentes El Sofá Rojo, Anónima y Serendipia; como vendedor de detalles para eventos, estará Emreda. Otros expositores son Mimitos Home, con sus accesorios para bebés; y Comercial H, centrado en peluquería y estética.

Además, este año la jornada contará con la Food Truck Cooking Bomber, y habrá una degustación y venta de productos de la tierra de Agroberry, Cervezas Bermeja, Aceite DourOliva y Vermut Bentida Locura.

También se celebrará un taller infantil a las 12.00, con una duración de unas dos horas; un aperitivo ofrecido por la Zona T a las 13.30; y música en directo, con Ninchi Surf System, a las 19.00.