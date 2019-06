Aparecen serpientes en el mismo centro de Zamora

Vecinos de Zamora han levantado la voz de alarma ante la presencia de serpientes en las calles en pleno centro de la capital y también en barrios como el de Carrascal. Un ciudadano ha remitido a este diario la fotografía de una serpiente que se encontraba tranquilamente enroscada en las escaleras de acceso desde la rotonda de la calle Villalpando con la cuesta del Bolón a la calle Ángel Nieto.

Denuncias por la presencia de serpientes en el casco urbano se han recibido también en el barrio de Carrascal, por la proliferación de este tipo de fauna. La climatología, seca y calurosa, puede ser una de las causas de la eclosión de los ofidios, que se ven en abundancia también en localidades cercanas a la capital. Una serpiente ha llegado a picar a un perro dentro de una casa habitada en una localidad del entorno de Zamora.

El concejal de Medio Ambiente, Romualdo Fernández, indicó que no tiene noticia de que haya ninguna situación excepcional, aunque es normal que en determinadas épocas del año puedan aparecer ejemplares de culebras, normalmente bastardos. Aunque normalmente es más frecuente que se vean por el extrarradio, no es tampoco raro que alguna se meta en la ciudad y recuerda que hace tiempo apareció incluso un ofidio en la piscina de Higueras. Aunque reconoce que no es agradable encontrarse a una serpiente, normalmente se trata de especies sin peligro para el ser humano e incluso beneficiosas, ya que comen roedores.

Por otra parte, los vecinos de Carrascal han dado la voz de alarma ante la proliferación de jabalíes en el barrio, visibles tanto en la carretera como cuando han invadido incluso fincas habitadas para hozar en el césped.