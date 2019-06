"Lo tradicional permanecerá"

El tamborilero y flautista Narciso Santos Ferrero ha recibido un sentido homenaje durante la apertura de la XXVII Muestra de Folclore de Zamora. Un reconocimiento que pone de relieve su importante "aportación a la transmisión de la cultura y música tradicional zamorana" a lo largo de su vida. A sus 87 años, Narciso cuenta que ha sentido vocación por la música desde su más tierna infancia y que lleva el folclore en la sangre. Un músico, dicen desde la organización, que pertenece a una generación que ha incorporado sones propios de su época a la flauta y el tamboril, generando y adaptando nuevos repertorios y abandonando otros más antiguos, "ya que la sociedad demanda música más acorde con los tiempos que corren hoy en día".

Durante el concierto, en el que han participado otros grupos tradicionales, el músico de Badilla de Sayago tocó varios temas populares, aquellos, según dijo, que "permanecerán a pesar del paso de los años".

El premiado se ha mostrado encantado con este homenaje y muy agradecido al Consorcio de Fomento Musical de Zamora, entidad organizadora del ciclo, ya que gracias conciertos como el de ayer, y que continúan hasta el jueves, "se mantiene lo que creo que se debe mantener".

Sin embargo, ha recordado el delicado momento que viven estos sones tradicionales. "Antes daba gloria cuando ibas a los pueblos y venías 70 u 80 personas bailando una jota o un charro. Hoy los jóvenes no son capaces de bailarlo. Primero, señala, "porque cada uno baila la música como quiere. No hay coordinación". Y segundo, "porque ya no tienen ese salero para brincar".

Pastor desde su infancia, heredó su pasión por la música, la flauta y el tamboril de su tío Pedro Ferrero, aunque asegura no haber tenido "ni maestro ni escuela" y que todo lo que sabe lo ha aprendido "de oído".

A pesar de llevar el folclore en la sangre, los avatares del destino y el trabajo le obligaron a abandonar la música durante casi cincuenta años, hasta que su prima Aurora Ballester le convenció para retomarlo. "Nadie toca como lo hace Narciso. Cuando cogía su flauta y su tamboril en las fiestas, no quedaba una silla ocupada. Todo el mundo salía a bailar".

Además del homenajeado, por el escenario instalado en la plaza de la Catedral pasó también el grupo El Naan, una agrupación palentina que parte de música tradicional y clara raíz castellana, pero que es capaz de mezclar con sones de cualquier parte del mundo.

Para terminar de completar el elenco artístico, subió a las tablas la tradicional danza de palos de Tábara, un baile ancestral de claras raíces precristianas, que hizo las delicias de un público que llenó la plaza y las sillas instaladas para la ocasión minutos antes de que comenzasen a sonar los primeros acordes.