El Museo Etnográfico de Castilla y León acoge diferentes actividades en torno al III certamen del barro Herminio Ramos

El Museo Etnográfico de Castilla y León albergará desde mañana el jueves 27 de junio la exposición de las piezas que participan en el III certamen del barro Herminio Ramos Pérez, que en esta tercera convocatoria lleva por título "Sensualidad y erotismo en el barro". La muestra podrá contemplarse gratuitamente hasta el domingo 30 de junio, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, en la entrada principal del centro con motivo de la celebración de la XLVIII edición de la Feria de la Cerámica y Alfarería Popular, el espacio cultural regional acoge esta muestra temporal.

El Museo Etnográfico ofrece también visitas temáticas guiadas y gratuitas en torno al barro que también incluyen las piezas más representativas de la provincia de Zamora, que se exponen en la exposición permanente, así como un recorrido especial por los almacenes del centro. Las visitas, que pueden realizarse los días 28, 29 y 30 de junio, a las 13.00 y a las 19.00 horas, tienen una duración aproximada de 50 minutos y solo pueden acoger a un máximo de 10 personas por visita.

Asimismo, como actividad paralela y complementaria a la Feria de la Cerámica y Alfarería Popular de Zamora, se ha programado dos conferencias. La primera se desarrollará el 27 de junio, a las 18.00 horas, en el salón de actos, impartida por Ramón M. Carnero Felipe y Julián A. Santos Villaseñor, que lleva por título: "Cacharreras y cacharreros en Pereruela de Sayago, últimas aportaciones y visión global de la cuestión en alfares de torno bajo". Con esta conferencia se pretende aclarar la denominación de "alfarería femenina" que ha venido caracterizando históricamente a las producciones de Pereruela de Sayago desde hace, al menos, dos siglos. Se pretende así demostrar documentalmente que ha sido una situación meramente coyuntural, producto de una conjunción de factores de índole social, económica, cultural, etc.

La segunda conferencia, "More clay less plastic. Cerámica contra la contaminación del plástico", será impartida por la ceramista italiana Lauren Moreira el 28 de junio, a las 18.00 horas, en el salón de actos. Lauren Moreira presentará su proyecto, que se concreta gracias a Facebook en forma de grupo abierto, que pretende crear una red internacional entre ceramistas y público. El mensaje que quiere transmitir y divulgar es muy sencillo: más arcilla, menos plástico. Reducir el uso del plástico es un paso importante, urgente y necesario para conservar el medio ambiente, así como la calidad de la vida de todos los seres vivos en el planeta. Su objetivo es la sensibilización con las buenas prácticas para conservar el medio ambiente, invitando a todos a pensar en los objetos de uso cotidiano: antes eran de barro, ahora de plástico.Llas personas interesadas podrán hablar personalmente con Lauren Moreira el viernes 28 de junio a las 12 horas, con motivo de la presentación de su muestra digital 'More clay less plastic. Change in your hand" que podrá visualizarse en el Etnográfico durante todo el día 28 de junio, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, en el hall de entrada principal, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.