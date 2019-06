El "constructor a la fuga", absuelto de estafa por la obra que salió en televisión

El industrial zamorano F.J.D.T. que protagonizó uno de los episodios del programa de La Sexta "Constructor a la fuga" por una obra mal ejecutada en San Pedro de Ceque ha sido absuelto por el Juzgado de lo Penal de Zamora de los delitos de estafa y hurto de los que le acusaban los propietarios de la vivienda.

Fue el 8 de febrero de 2014 cuando esta familia encarga las obras de remodelación de la vivienda a la empresa "Más que obras" por 16.500 euros, a los que luego se añadieron 6.000 más para la reparación del tejado.

El constructor recibió las llaves e iba comunicando por fotografías a sus clientes, que residían en Madrid, el avance de las obras. El 22 de abril el dueño llega al pueblo y comprueba que los trabajos realizados en la casa no se ajustan a lo pactado por lo que encarga un informe pericial, cambió la cerradura y "contrató con un programa de televisión "Constructor a la fuga" cuya productora se hizo cargo de las obras de reparación", según refleja la sentencia.

Tras el juicio, el Juzgado de lo penal dicta sentencia y concluye que determina que "efectivamente el acusado inició la obra conforme al contrato suscrito, aunque no llegó a concluirla y algunas partidas no se ejecutaron conforme al contrato, según consta en el informe pericial". Sin embargo de ello no se puede deducir "sin más que el acusado urdiera o maquinase algún tipo de ardid o plan preconcebido, en orden a causar engaño suficiente en la persona de los querellantes, elemento nuclear del delito de estafa objeto de acusación". La juez admite que en la actuación del constructor pudo haber un "dolo subsequens" (sobrevenido) para incumplir el contrato, lo que daría lugar a una reclamación por vía civil, mientras que el delito de estafa requiere actuar con una intención previa de maniobrar para lucrarse o "dolo antecedente". Por "el principio de "in dubio pro reo", no procede sino su absolución". También le absuelve de un delito de hurto de las tejas viejas que quitó del tejado, ya que no se pudo acreditar que se quedara con ellas, sino que las gestionó como un residuo de construcción.

Antecedentes

El conocido como "constructor a la fuga" por su protagonismo en el programa televisivo del mismo nombre ha salido bien parado, con absolución, del caso que dio pie al episodio difundido por La Sexta.

Pero sus andanzas ya habían dejado rastro con otros daminificados, en dos casos en los que si fue condenado por un delito de estafa. Uno de ellos vino motivado por los 5.229 euros que le había adelantado una vecina de Vega de Tera para que le pusiera una caldera de calefacción, obra que nunca llegó a realizar. La Audiencia confirmó la pena de seis meses de cárcel por estafa.

El otro caso es el de una comunidad de vecinos de Zamora capital, con quien contrató una obra valorada en 58.000 euros. La comunidad le había entregado 14.590 euros como adelanto de unos trabajos que nunca llegó a ejecutar. También la Audiencia ratificó la sentencia de año y medio de cárcel por estafa.