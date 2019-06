La primavera se salda con mucha menos lluvia de la habitual

Entramos en el verano con una jornada de lluvia, la del lunes, que no será suficiente, ni de lejos, para afrontar el déficit hídrico que sufre no solo la provincia de Zamora, sino prácticamente todo el país. El balance de la primavera que acaba de publicar la Agencia Estatal de Meteorología habla de una estación, la pasada, que ha sido un poquito más calurosa de lo normal, en buena parte de la provincia. En el oeste las temperaturas se han movido dentro de lo normal, mientras que en el resto de Zamora estarían un par de grados por encima de lo que es habitual. Sin embargo no ha sido la temperatura el fenómeno más llamativo de la pasada primavera. Más preocupante ha sido la falta de precipitación, ya que ha caído aproximadamente la mitad de lluvia que un año normal en un periodo tan crucial como es la primavera. Máxime también cuando el invierno tampoco ha sido especialmente lluvioso, sino todo lo contrario, muy seco, según otro informe que sacó la Agencia Estatal de Meteorología recientemente con datos desde octubre. En el caso de las precipitaciones también ha sido el oeste provincial el que menos anomalía ha sufrido con respecto a lo que suele ser normal en otros años, mientras que el resto de la provincia ha permanecido bastante seca durante esta primavera. Un agua fundamental para los cultivos, aunque se espera que el regadío pueda sacar adelante la campaña sin especiales inconvenientes, debido a que el agua de los embalses parece suficiente.