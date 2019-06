La PAH trata de paralizar un desahucio de una pareja de ancianos de 85 años

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Zamora trata de paralizar el desahucio de una pareja de ancianos de 85 años y el hijo que les cuida proponiendo el establecimiento de un alquiler social al que estos vecinos puedan hacer frente. Una decena de representantes de la organización se concentró ayer frente a la entidad bancaria propietaria de la vivienda para protestar por la "tardanza" en dar una solución al problema. Según la PAH, el banco "lleva meses dando largas" y por ello plantearán al Juzgado la ampliación del plazo del lanzamiento hasta obtener una respuesta. La salida, según la organización, pasa por la concesión de ese alquiler social que se establecería en la misma vivienda de la que pueden ser expulsados.

La situación de esta pareja de ancianos se ha tornado en crítica, según representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, por la demora en la concesión de un alquiler social "que el propio banco había afirmado estar rematando". El lanzamiento está previsto para este martes día 25 de junio y, a día de hoy, los afectados no saben lo que va a ocurrir con ellos. "El Juzgado está a expensas de que el banco le comunique que está tramitando el alquiler social para poder paralizar el lanzamiento, pero aún no se sabe nada", explican. "Una situación que está generando una gran angustia y desesperación en la familia al no poder hacer nada y verse en la calle", analizan los responsables de la organización en Zamora.

La PAH asegura que se trata de un caso de "injusticia inaceptable" y de "incumplimiento del derecho a una vivienda digna" y afirma que harán todo lo posible por paralizar el desahucio. "No podemos permitir que una persona mayor, parado de larga duración y que tiene a su cargo el cuidado de sus padres de 85 años, dependientes, con alzhéimer y con movilidad reducida, puedan quedar en la calle sin que tengan una alternativa habitacional", explican desde la organización. Por ello, reclaman ante la entidad bancaria que agilice los trámites para establecer un alquiler social en la vivienda habitual de los ancianos y su hijo como solución a este conflicto.