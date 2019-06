El concierto de Rayden, colofón del martes de San Pedro

MARTES 25 DE JUNIO

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

11.30 a 13.30.- Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia

Barrio de San José Obrero

Lugar: Plaza de la Encomienda.

18.00 a 19.00.- CHOCOLATADA PARA LA TERCERDA EDAD

Lugar: La Marina.

18.00 a 21.00.-PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

18.30.- KARAOKE PEÑAS

Lugar: La Marina

20.00.- Pasacalles de Cabezudos y Gigantes "EL CERCO DE ZAMORA"

de Capitonis Durii de Zamora Recorrido: Av. Pza. de Toros, Ronda de San Torcuato, Pza. de Alemania, Alfonso IX, San Torcuato, C/ Riego, San Bartolomé, Arco de Doña Urraca, Pza. de la Leña, C/ Reina, C/ Juan Nicasio Gallego, Plaza Mayor, Plazuela de San Miguel, Pza. Mayor, C/ Renova, Pza. Sagasta, Santa Clara, Av. Alfonso IX, Pza. de Alemania, Ronda de San Torcuato, Av. Plaza de Toros.

21.00.- XXVII MUESTRA DE FOLKLORE.

El Naan - Homenaje a Narciso Santos Ferrero

Danza de Paloteo de Tábara

Lugar: Plaza de la Catedral.

21.30.- XV CONCURSO DE KARAOKE CIUDAD DE ZAMORA

23.00.- CONCIERTO RAYDEN.

A continuación Dj Fausto