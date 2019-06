"Zorrillo" gana en Zamora

José Manuel Medina, Zorrillo, de Arévalo, ha sido el ganador de la eliminatoria del Concurso de Cortes de Castilla y León celebrado ayer en una plaza de toros de Zamora que presentaba más de media entrada, al imponerse en la final al salmantino Iván González, Dany Alonso, de Vezdemarbán y Raúl Arreal, de Palencia.

Fueron quince los cortadores participantes en la prueba, segunda eliminatoria del concurso, diez de ellos de la provincia de Zamora: Dani Alonso de Vezdemarbán, Sergio García de Morales de Toro, Alain Huerga, de Benavente, Javier García de Fuentesaúco, Luis Vara, de Castrogonzalo, Iván Gallego, de Villalpando, Santi Conde, de Toro, Álvaro Rebollo, de Carbellino de Sayago, Álvaro Carrasco, de Villabuena del Puente y Samuel Martín de Fuentelapeña. A ellos se sumaban otros cinco de provincias limítrofes de Castilla y León, caso de Jose Manuel Medina, de Arévalo (Ávila), Roberto Vidal de Villavicencio (Valladolid), Iván González García, de Babilafuente (Salamanca), Juan Pablo de Villanueva, de Burgos, y finalmente Raúl Arreal, de Palencia. Tras las rondas preliminares pasaron a la final los cuatro finalistas mencionados.

La plaza de toros de Zamora vivió un emocionante espectáculo no sólo por las evoluciones de los concursantes, sino también por el juego que dieron los novillos toros de La Glorieta, uno de los cuales logró romper unas maderas y colarse en el callejón, sin que afortunadamente pillara a nadie. Álvaro Carrasco sufrió una cogida del astado que se saldó con una fractura en la mano. Y el último toro se rompió el cuerno.

El espectáculo de los cortes era la primera cita taurina de los festejos de San Pedro, que no aparecen en el programa oficial, lo que no significa que no se celebren. La Feria Taurina propiamente dicha tendrá lugar el próximo fin de semana: el 29, con la corrida de Morante, El Juli y Manzanares y el día 30 con los rejones que protagonizan Sergio Galán, Diego Ventura y Joao Telles.