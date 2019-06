El Ayuntamiento de Zaora no adjudicó las ayudas a Cáritas por un cambio en las bases

El Ayuntamiento de Zamora, a través de su concejala de Asuntos Sociales, Inmaculada Salas, ha querido responder a las declaraciones del delegado de Cáritas Diocesana, quien ha asegurado que el consistorio no había adjudicado el año pasado parte del prepuesto para ayuda de emergencia y necesidad.

Según ha comentado Salas, las ayudas no se adjudicaron el año pasado porque se ha producido un cambio en el acceso a determinadas subvenciones. Ahora, explica, para recibir este tipo de ayudas, las organizaciones tienen que ser entidades colaboradoras, ya no se pueden adjudicar de forma nominativa.

El problema radica en que por ahora se están desarrollando las bases reguladoras de este tipo de adjudicaciones, y que según indican desde el consistorio "estarán en vigor en poco tiempo".

"No es que el Ayuntamiento no quisiese subvencionar a Cáritas Diocesana", ha asegurado Salas. "Se trata, simplemente, de una serie de ayudas que el año pasado no se pudieron dar. Ninguna organización las puedo recibir, no solo Cáritas". Recuerda la concejala, sin embargo, que, en el año 2017, con reparo del interventor, ya que había cambiado la ley, el consistorio adjudicó 37.000 euros a la organización, aunque que el año pasado no se pudo repetir.