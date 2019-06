Del Bien: "Me cuesta creer que esto vaya a terminar con mi expulsión del partido"

En la partida de póker que enfrenta al PSOE de Zamora consigo mismo, nadie parece ir de farol. La dirección provincial mantiene que Tomás del Bien será expulsado la semana próxima, pero a este último le cuesta creerlo. La única certeza, a día de hoy, es que no existe notificación oficial alguna que comunique al alcalde de Toro su abandono forzado de las siglas, aunque en la capital defienden que la carta llegará. Todo está en manos de Ferraz y tanto unos como otros dicen estar respaldados por la Dirección Federal. En Madrid se decidirá, una vez más, el futuro de un Partido Socialista que se ha vuelto a romper; en esta ocasión, desde la comarca toresana.

"Me cuesta creer que todo esto vaya a terminar con mi expulsión del partido". Así explica Tomás del Bien, escueto y precavido en sus declaraciones, la situación por la que está pasando desde que el pasado viernes el PSOE de Zamora anunciara la apertura de expediente disciplinario y su inminente destierro de las siglas. El alcalde de Toro asegura que no ha recibido notificación de ningún tipo, pero fuentes del partido afirman que Ferraz "le ha llamado hasta en tres ocasiones" para pedirle la renuncia a su acta de diputado en consecuencia con las directrices establecidas por la Secretaría Provincial.

La guerra se abrió el pasado 7 de junio durante la asamblea comarcal del PSOE de Toro para elegir al candidato a diputado provincial. Una votación en la que Tomás del Bien se impuso por 28 votos a 24 al aspirante oficialista, Luis Segovia. Sin embargo, tal y como defienden desde la dirección provincial, esta elección nunca tuvo ningún tipo de carácter vinculante. De hecho, la directriz del partido era aupar a Segovia a La Encarnación y ese fue "el primer incumplimiento" del alcalde de Toro. Había una decisión tomada y no se acató, dicen desde Zamora.

Tomás del Bien no estaba llamado a ser diputado provincial por el partido judicial de Toro y eso ha encendido los ánimos. Los planes del partido eran otros y no acatarlos supone, explican fuentes internas, la apertura de expediente disciplinario que puede desembocar en expulsión. Igualmente, no ha sentado bien en la sede de Ángel Nieto que el alcalde de Toro se haya ofrecido para llevar la negociación con Ciudadanos de cara a alcanzar un pacto en la Diputación Provincial. Cuestiones, todas ellas, que han terminado por colocar a Tomás del Bien a los pies de los caballos dentro de su propio partido.