"Ahora se lee una novela fácil y ligera, que no tiene complicaciones"

Cuando usted comenzó en este oficio se leía más a los clásicos. ¿Cómo han cambiado los gustos?

–Cuando yo comencé las novedades era una cosa esporádica. Entonces se leían muchísimo libros de ensayo y de filosofía así como novelas de clásicos. Había entonces una devoción por la novela inglesa y rusa. Además, había colecciones clásicas como la de Aguilar y Austral. Me acuerdo perfectamente cuando salió Alianza Editorial que fue el no va más, pues rompió con los moldes pues comenzó a publicar teatro, filosofía, poesía, novela y ensayo a lo que se sumaron antologías y estudios, lo que era muy innovador. Con el paso de los años lo que más se compra desgraciadamente es la novela que más se publicita.

–Y ¿cómo han variado los lectores?

–Desde mi punto de vista por la evolución que he visto a lo largo de este medio siglo de trabajo, antes leían profesores, políticos y gente con una preparación cultural. Posteriormente cualquier trabajador comenzó a tener acceso a poder leer ya que podía extraer algo de dinero al mes para poder comprar algún libro. El nivel cultural no era muy elevado y las editoriales que querían vender, bajaron el listón. El nivel ha bajado más con la última crisis económica. Nos hemos estabilizado en una novela fácil y ligera de leer que no tiene complicaciones. El gusto por la alta literatura se mantiene, pero en un pequeño núcleo de lectores. Un 25-30% del fondo que manejaba hasta hace unos meses décadas atrás se hubiera vendido en un quiosco, pues era lo que se condieraba subliteratura.