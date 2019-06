"Lo más importante es ir al examen tranquilo y saber manejar el tiempo"

La mejor nota de la EBAU en Zamora (9,91) y a tan solo una centésima de la máxima calificación del distrito universitario de Salamanca. El zamorano Mario de la Fuente García, estudiante del colegio Corazón de María, disfruta ahora de unas más que merecidas vacaciones, tras un intenso curso que ha culminado con una EBAU excelente.

–¿Resultó muy complicado prepararse para las pruebas de acceso a la universidad tras superar con éxito el Bachillerato?

–Esta prueba te la vas preparando durante mucho tiempo. Los profesores intentan quitarle hierro al asunto y los exámenes que te ponen durante el curso son muy parecidos a los que luego te vas a encontrar en la EBAU. La gente reconoce que pesan más los nervios que la propia dificultad del examen. Luego estaba el problema de si necesitas una nota alta para entrar en una carrera y alguno de los exámenes te salen mal.

–¿Era su caso particular?

–Yo quería hacer Ingeniería Aeroespacial en Madrid, donde piden un 12,7. Tenía buena nota de Bachillerato, pero es al fin y al cabo esa media son seis puntos y los otros ocho te las juegas en tres días, así que un fallo te puede quitar bastante. Al final, me he quedado con un 13,895, así que podré entrar sin problema.

–¿Por qué esa elección?

–Me gusta mucho el tema de la aviación y los coches de Fórmula 1, que también tienen mucho que ver. Además, elegí esta carrera porque la mayoría de las ingenierías tienen unos primeros años muy duros con muchas matemáticas y física, pero su programa parece mucho más práctico.

–¿Cómo se plantearon esos tres días de exámenes?

–Tanto mis padres como mis profesores me recordaron que lo que no se ha hecho en todo el año no se puede lograr en solo tres días, así que, básicamente, lo que hice fue repasar un poco, sobre todo asignaturas como historia o literatura, que son más de memorizar. Con el resto, iba repasando día a día aspectos en los que tuviera alguna duda, pero prefería sobre todo dormir y descansar, porque ya bastante había estudiado por las noches durante el curso.

–¿Los exámenes fueron accesibles o muy complicados?

–Me pareció que todos estaban bastante adaptados a lo que habíamos visto durante el curso. Por ejemplo, sé que el año pasado con el examen de química hubo muchas quejas por lo complicado que había sido, pero este año me pareció que todo estaba bastante equilibrado.

–Aun así, ¿es partidario de una EBAU única para todo el país?

–El problema que yo veo es que, al fin y al cabo, todos los alumnos que se examinan de la EBAU en España vamos a entrar en las mismas universidades, pero tenemos exámenes diferentes. No digo que tengan que ser justo las mismas pruebas para todas las comunidades, porque además Galicia y Cataluña se tienen que examinar también de la lengua cooficial, pero por lo menos que los contenidos o la exigencia con la que se corrige sea parecida en todas las comunidades. Lo que veo totalmente injusto es que haya comunidades en las que directamente no tengan algunas materias. Y es algo de lo que no nos quejamos solo en Castilla y León, sino en otras comunidades como Madrid o Valencia.

–¿Cómo fue descubrir que era la mejor nota de Zamora?

–Cuando me iba a llegar la nota por correo, estaba casi más nervioso que en los propios exámenes. No supe hasta por la tarde que mi 9,91 era la nota más alta de Zamora. Me había salido muy bien y yo estaba contento, pero siempre tienes la duda de algunas asignaturas, como historia o lengua, con aspectos un poco subjetivos y que no sabes de qué manera te va a valorar el corrector.

–¿Qué consejo se podría dar a los alumnos que se van a presentar dentro de dos semanas a la EBAU en la convocatoria de julio?

–El mayor consejo que puedo dar, y me han dado a mí antes, es el de ir tranquilo. Los exámenes no son difíciles, aunque quizá haya alguna pregunta más complicada. Lo más importante es ir tranquilo y, sobre todo, manejar el tiempo. A lo mejor un examen te lo sabes muy bien, pero te encuentras con una pregunta con la que pierdes tiempo que a lo mejor lo podrías emplear en desarrollar otra respuesta mejor.

–¿Qué planes hay de cara al inminente verano?

–De momento, descansar y sacar el carnet de conducir, aunque también haré algún viaje con la familia y con los amigos.