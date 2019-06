Deporte, música y humor protagonizan el programa del sábado de las fiestas de San Pedro

Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro para el sábado 22 de junio:



09.00. GYMKANA ZAMORA FOTOGRÁFICA

Inicio de la gymkana en la Plaza Mayor en el stand de La Photo Escuela.

10.00.- I ENCUENTRO DE CAMPANEROS DE CASTILLA Y LEÓN EN LA CIUDAD DE ZAMORA

Concentración en la Plaza de la Marina para desfilar por C/ Santa Clara, Pza. Sagasta, C/ Renova, Plaza Mayor.

10.30 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 PAINTBALL VALORIO

Lugar: Valorio Monolito Félix Rodríguez de la Fuente

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

12.00.- Pasacalles de la ASOCIACIÓN DE TAMBORILEROS DE ZAMORA

por la margen izquierda de Zamora Recorrido: Pza. de San Frontis, C/ Fermoselle, Pza. Santa Cruz, Pza. Ber- millo de Sayago, C/ José Regojo, C/ Peñausende, Pza. de las Canteras del Raposo, C/ Salamanca para finalizar en Puente de Hierro.

18.00 a 21.00.-PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina.

20.30.- Espectáculo de baile "GOTAS DE TALENTO" a cargo de ESCUELA DE BAILE ESCENA

Lugar: Parque de la Marina.

20.00.- Charanga "EL TROPEZÓN"

Pza. Mayor, continuando en Plaza Sagasta, Santa Clara, Plaza de Castilla y León, Pza. del Maestro Haedo finalizando en Pza. Mayor

20.00.- MÚSICA Y BAILE TRADICIONAL DE ZAMORA

Lugar: Plaza Mayor.

20.00.- Concierto a cargo de la BANDA DE MÚSICA DE ZAMORA

Lugar: Plaza de la Catedral

21.00.-Pasacalles de la XXVII MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: Asociación Etnográfica Don Sancho

Lugar: Zona Centro

21.00.- I CONCURSO DE MONÓLOGOS

"El Viriato del humor"

Lugar: Teatro Principal

22.00.- Concierto a cargo de SOLEDAD LUNA

Lugar: Plaza de la Catedral

23.30.- ORQUESTA KRONOS