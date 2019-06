La música local, en la calle

Rock, indie, swing, punk, country, acústico... se reúnen en la cuarta edición de Festival de Músicos y Bandas de Zamora, Mubaza Fest, que reúne a un total de 23 grupos en cinco citas que comienzan hoy viernes, jornada inaugural de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2019, en la Plaza de la Catedral.

Mientras que la música tocada por cuatro banda de la tierra comienza a sonar hoy ante la seo se abrirán de manera oficial las casetas de la VIII Feria de Día en instaladas en la plaza de la Marina, de Castilla y León, del maestro Haedo y plaza de Sagasta y comenzará el desfile de los grupos de gigantes y cabezudos, grupos tradicionales y peñas para recibir a la Gobierna en el Puente de Piedra y acompañarla hacia la Plaza Mayor donde tendrá lugar el acto inaugural de las fiestas tras la colocación de las llaves de la ciudad en el balcón del Ayuntamiento.

Por primera vez los músicos locales tocarán bajo el paraguas de Mubaza en la plaza de la seo, una nueva ubicación del festival, "un espacio que nos gustaba y donde queremos probar qué tal funciona", explica Rubén Corral quien sentencia que hoy "se podrá escuchar una paleta de grupos muy diversos de rock".

Sobre el escenario se sucederán, a partir de las 20.00 horas, Markfeel, que tocará pop en acústico; Buffalo Soldiers, con reggae, a los que seguirán el rock de Almaraz y RAG.

La segunda propuesta de Mubaza Fest corresponde el domingo a la bajada de San Martín, marco nuevamente elegido tras la extraordinaria acogida de los conciertos planteados en ese espacio el pasado año.

En este emplazamiento, la organización ha programado seis actuaciones, dos por la mañana a modo de concierto vermú, un taller de percusión colaborativo a lo que se suma la comida asociativa (a partir de las 13.00 horas podrán degustar paella los socios y los no socios mediante abono de una donación), un puesto de venta de instrumentos de segunda mano sin olvidar la instalación de una barra.

Lonely Barn, un grupo de música que versionan canciones de amplios estilos del country, romperá el hielo, el día 23, a las 12.30 horas para luego tomar el testigo el rock urbano de The Son of Wood. Tras el taller de percusión impartido por varios integrantes de Mubaza le llegará el turno a Dopamine Lover, que hacen postpunk, a Titis Twister una banda integrada por chicas que tocan rock and roll y rockabilly de los años 50 y 60. Tras ellas Flipe VI y su punk-rock para poner el punto y final Vikingo, detallan desde la organización que anuncia el descuelge del cartel previsto de LittleBoca.

Mubaza Fest prosigue durante la próxima semana el martes, a partir de las 21.00 horas, en un nuevo espacio, el mirador del Troncoso. En este nuevo emplazamiento aterriza Micromubaza, donde tendrán cabida propuestas más intimistas de la mano de Rosa y Adrián, con sus versiones pop; El Portal de Carmen, un rock más intimista, y Trifásicos y sus versiones de los 60, según explican desde Mubaza.

El sábado la música regresará a la plaza de San Atilano, pero en horario de tarde, donde se sucederán seis grupos Roll n' Roll Irish Music, con música irlandesa; The Cucarachas Enojadas, una banda de surf rock; Ipadêmia Club, que apuesta por la samba y la música brasileña; el rock de Los Singsong, Atomic Megalodon, un trío de psychobilly y Drokan. El festival concluirá el domingo, 30, con una segunda cita en Micromubaza, con el estreno en Balborraz donde cantarán dos solitas, Carabina y Óscar Y la Y.