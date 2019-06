Con trece votos frente a los once de su rival, Francisco José Requejo se impone en Ciudadanos como diputado en la carrera por ocupar un asiento en la Diputación Provincial. El propio representante del partido naranja reconoce que los resultados han sido "ajustaditos", si bien "hemos ganado al final y ha vencido la verdad, la claridad y la libertad que representaba mi candidatura".

Con Requejo en primera línea provincial frente a Laudelina Santos, su contrincante política en el seno de su propio partido, el también presidente de la gestora naranja avanza de cara al futuro a corto plazo que "vamos a hablar con los diferentes partidos, pero me reitero en que hay que abrir las ventanas de la Diputación y regenerarse", apunta, en alusión a un posible pacto que deje fuera al Partido Popular. Además, pone la lupa en José María Barrios, quien "no sé si es el más válido para iniciar las negociaciones con Ciudadanos dado que ha intervenido en un proceso interno y eso no se puede permitir". En este sentido, habla incluso de "tácticas no mafiosas, pero sí ilegales" y de "injerencias del PP que vamos a demostrar". Tras la crítica, lanza una sugerencia: "Les pido un representante de altura".

Pese a la tormenta que ha sacudido las bases del partido en Zamora, Requejo garantiza que "el partido no está roto, lo han intentado fragmentar tres personas pero los afiliados están conmigo y unidos".