Zamora registra solo 895 nacimientos en 2018, la cifra más baja de la historia

895. Esos fueron los nacimientos que se registraron en la provincia de Zamora durante el pasado año, según indica el INE. Es la cifra más baja desde que hay estadísticas a este respecto. Zamora rompe por vez primera, a la baja, la barrera de los 900 alumbramientos anuales. La frontera de los mil ya se dejó atrás en el año 2015. Lejos quedan los 1.216 nacimientos del año 2008, hace ahora justo una década. La cifra fue similar hace veinte años, lo que indica que fue precisamente entre finales del siglo pasado y comienzos de este cuando Zamora consiguió frenar una caída demográfica que es la tónica general en las últimas décadas. Sirva para la comparación que hace 40 años nacieron en la provincia cerca de 3.000 criaturas. Como apunte, el año pasado nacieron 465 niños por 430 niñas y que junio, con 89 partos, fue el mes con más actividad.

Zamora tiene una tasa de natalidad de 5,13, la segunda más baja del país –solo por encima de Ourense–. Es decir, en Zamora han llegado al mundo 5,13 niños por cada mil habitantes, una cifra que evidentemente no sirve para garantizar el reemplazo generacional. Ceuta, con 15 bebés por cada mil habitantes, es la región con más nacimientos en comparación con la población total.

Por lo que refiere a la edad media a la que se tiene el primer hijo, el INE indica que en Zamora las mujeres esperan hasta los 31,83 años, uno de los datos más altos del país. La edad media de la maternidad está establecida en los 32,57 años, aunque aquí se tienen en cuenta también el segundo hijo y, si los hubiera, los sucesivos. Es curioso que la edad media a la que se tiene el tercer hijo es más baja que la del segundo, lo que indica que las familias numerosas se forman antes que las compuestas por una pareja y por uno o dos hijos.

Otro dato curioso que deja el INE es que el año 2017 –son los resultados más actuales, no hay todavía nada de 2018– nacieron ya mas bebés de madres no casadas que de madres casadas. Lo que hace unos años era prácticamente impensable se ha convertido ya en habitual gracias a los avances sociales. El 52% de los bebés nacieron, hace dos años, en el seno de una pareja que no había pasado por el altar o por el Registro Civil. En 2008, hace una década, eran solamente el treinta por ciento los niños de madres no casadas. Hace veinte años eran menos del diez por ciento, lo que da una idea de la evolución vivida en los últimos años.