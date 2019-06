Once años de cárcel para el incendiario de Pinilla

O.M.E. será condenado a once años de cárcel por el incendio de su vivienda en Pinilla en la tarde del 27 de abril de 2017, en el que murió su propia madre, después el acuerdo alcanzado por la Fiscalía y la defensa en el juicio celebrado esta mañana en la Audiencia Provincial y que evitó el desarrollo de la vista.

La fiscal ha modificado sus conclusiones y ha pedido diez años de cárcel por incendio y uno por homicidio imprudente, al apreciar la atenuante de enfermedad mental, con lo que ha logrado llegar a un acuerdo con la defensa. La sentencia que dictará la Audiencia Provincial recoge también las indemnizaciones que debe abonar el condenado, 15.604 euros a una compañía de seguros, 2.147 a uno de los vecinos y 272 a otro.

El condenado está cumpliendo ya condena por otros delitos cometidos con anterioridad. De hecho ostenta un largo historial delictivo por amenazas y violencia doméstica.

Los hechos que llegaban hoy a juicio sucedieron a las 19.00 horas del 27 de abril de 2017 en el número 2 de la calle Fuenlabrada de Pinilla, cuando el acusado llegó a su casa y prendió fuego a una manta que había pertenecido a su padre. El fuego se extendió rápidamente. La madre llegó en ese momento a la casa e intentó apagar el incendio, sin éxito. Además, mientras el hijo salía hacia el descansillo de la escalera, la madre buscaba refugio en el interior del piso, en una de cuyas habitaciones la encontraron los bomberos gravemente herida.

El fuego provocó grandes llamas y una intensa humareda que obligaron a los vecinos de la seis plantas a salir del inmueble, donde no pudieron regresar hasta que no hubo constancia de que la estructura del edificio no estaba dañada.

La madre, trasladada al Virgen de la Concha y posteriormente al Hospital Río Ortega de Valladolid con quemaduras de segundo grado en el 80% de su cuerpo, falleció pocos días después, el 1 de mayo al no poder superar sus heridas.