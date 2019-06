El futuro de la interpretación

Una alegre jornada de juegos, jóvenes con indumentaria a todo color bailando al son de la animada música del compositor Nino Rota se ven interrumpidos por el sonido del timbre que indica el inicio de las clases. El escenario cambia radicalmente y los intérpretes se despojan de sus ropas para cambiar al negro y moverse al ritmo de la marcha fúnebre de Chopin. Una de las alumnas del centro empieza a buscar su aula, "1ºD", que da título a la obra de teatro con idea original de Nathalie Stano y escrita y dirigida por Antonio Oliveira.

Un arranque impactante que no ha dejado indiferente al jurado de los Premios Buero de Teatro Joven, de la Fundación Coca-Cola, que ha decidido que la propuesta del grupo de teatro Zarandaja, formada por miembros del IES Poeta Claudio Rodríguez, haya sido uno de los tres seleccionados a nivel nacional para disfrutar de una semana llena de actividades.

Hacía apenas una semana que se habían llevado la sorpresa de ser los ganadores regionales de estos premios, en la categoría escolar, y pocos días después el actor Carlos Hipólito –miembro del jurado nacional junto a artistas de la talla de Emilio Gutiérrez Caba o Manuel Galiana– llamaba al profesor Antonio Oliveira para darle otra buena noticia. "Nosotros ya estábamos encantados con haber ganado en Castilla y León, porque además muchos de los alumnos acaban de empezar en esto del teatro y era la primera vez que presentábamos a esta competición", señala el profesor de historia y arte, que en 2017 se encargó del grupo de teatro del instituto, debido a su pasión por este arte y su bagaje como actor, contando con una larga trayectoria en grupos como Contratiempo, cuyo trabajo fue reconocido en más de una ocasión.

"1º D" es la segunda obra que el grupo Zarandaja pone en escena, tras una versión del propio Oliveira sobre "Romeo y Julieta". En esta ocasión, la temática es muy diferente. "Lo cierto es que la historia es un poco kafkiana", reconoce el autor. Se aprovecha la búsqueda del aula por parte de la protagonista para relatar diferentes escenas, todas ellas con un decorado muy austero, que cuenta con las sillas de las clases y poco más mobiliario. "Juego con el surrealismo y el teatro de lo absurdo y lo esperpéntico, que es lo que más me gusta", confiesa el profesor. De esta manera, aprovecha la historia para "dar zapatilla" a todos los miembros de la comunidad educativa, "desde los alumnos que no atienden en clase, hasta los padres que piensan que sus hijos son los mejores, profesores que no se involucran, inspectores de educación o la ley educativa", pone como ejemplos.

Tampoco se quedan fuera de la crítica las nuevas tecnologías, destacando en la obra una escena donde los chicos, con música de Semana Santa, llevan en andas un gran teléfono móvil. "Es un compendio de breves cuadros en los que miramos a la educación, sus logros y sinsabores desde una perspectiva crítico-humorística, de la cual, lógicamente, no podían librarse ni padres, ni profesores ni alumnos", justifica el profesor.

Alba Margo, Raquel Marín, Víctor Nieto, Alexia Trujillo, Héctor García, Mario Rodríguez, Elena del Arco, Yuán Palacios, Javier León, Aritz Casadevall, Rodrigo Aponte, Manuela Ramos, Coral Marinas, Anabel García, Abel Pérez, Marta Pérez y María Pino están sobre las tablas, acompañados por Carlo González a las luces y Antonio Oliveira en el sonido.

De este grupo, aquellos que tengan más de 14 años podrán disfrutar de esta experiencia en la que convivirán con los miembros de los otros dos grupos de teatro escolar seleccionados, asistirán a obras de teatro en la capital y participarán en talles, en los que estarán miembros del jurado de la talla de Emma Suárez, Anabel Alonso o Miguel del Arco.

Todo ello será del 30 de junio al 5 de julio y el colofón final consistirá en representar en el teatro Valle Inclán –una de las sedes del Centro Dramático Nacional– su obra "1ºD" frente al jurado el resto de participantes. Algo muy diferente a la representación que grabaron en vídeo para el concurso en el Teatro Elvira Fernández de Zamora, pero de la que también disfrutarán mientras dan rienda suelta a una de sus aficiones.