Más del 40% de las viviendas de la provincia de Zamora son segundas residencias

Zamora cuenta, según el último censo elaborado por el Ministerio de Fomento, con un total de 141.408 viviendas construidas. Son más que las 116.000 con las que comenzó el siglo, aunque el incremento ha ido claramente a dos velocidades. Primero, a un ritmo importante durante los años de expansión inmobiliaria, cuando en pocos años se construyeron más de 20.000 viviendas en la provincia. Después, con el pinchazo de la burbuja, el ritmo claramente se ralentizó y, aunque siempre ha ido al alza, lo ha hecho de una manera muy lenta.

Llamativo es el dato de viviendas principales y secundarias en la provincia, pues Zamora se encuentra entre los territorios que más casas de segundo uso tiene repartidas por sus localidades. De hecho, más del cuarenta por ciento de las viviendas de Zamora son segundas residencias, siempre según el censo del Ministerio de Fomento. En total, son 62.000 las residencias que se encuentran en esta situación. Frente a estas, hay cerca de 80.000 casas y pisos que son viviendas habituales.

Según los datos de la Estadística del parque de viviendas en España publicada por el Ministerio de Fomento, la estimación en 2018 para el conjunto de España fue de 25.712.744 viviendas. El 75% de estas viviendas eran viviendas principales, 19.235.413, y el 25% (6.477.331), viviendas no principales. El parque de viviendas continúa con un aumento desde 2013 a un ritmo muy suave: respecto al parque de 2017 fue de un 0,3%.

Las provincias donde el parque de viviendas fue mayor al millón de viviendas fueron Valencia, Alicante, Madrid y Barcelona, siendo estas dos últimas en las que se sobrepasaron los dos millones de viviendas. En Ceuta, Melilla, Soria, Palencia y Teruel el parque de viviendas no alcanzó las 120.000 viviendas. La estimación del parque de viviendas a nivel nacional, se realiza utilizando métodos indirectos basados en la información proporcionada por fuentes administrativas.

De otro lado, la provincia de Zamora cuenta, a fecha del 31 de diciembre del año pasado, con 2.482 viviendas nuevas que, construidas en la época de la burbuja inmobiliaria, todavía no han sido ni siquiera ocupadas. Son alguna menos que las 2.505 que había un año antes. Como puede deducirse a la vista de los datos, el ritmo de absorción del stock de vivienda nueva es todavía muy lento, lo que evidentemente influye en las nuevas promociones de viviendas que se planean construir. Es cierto que siempre hay un stock que no impide nuevas construcciones, pero en Zamora, donde la proporción roza el dos por ciento, es más elevado que en otros territorios del país. Soria, Ávila y León son las tres provincias de la comunidad autónoma que, porcentualmente, tienen más casas nuevas que aún no han tenido ningún inquilino.