Requejo: "Me sorprende oír a Barrios decir que va a conseguir la Diputación de Zamora"

"Me sorprende escuchar ayer al dirigente del Partido Popular (José María Barrios) que va a conseguir la Diputación. Bueno, ya veremos". Así se pronunciaba ayer el líder de Ciudadanos en Zamora, Francisco Requejo respecto a la posibilidad de pacto para ver quién preside la Diputación Provincial, ya que el voto del único diputado de su formación será decisivo para ver si gobierna el Partido Popular o la coalición del PSOE con IU.

Requejo indicó que su idea es que "hay que abrir las ventanas, regenerarse" y explicó a su juicio "el Partido Popular no está regenerado", pero tampoco quiere eso decir que va a facilitar el Gobierno del PSOE con el apoyo de Izquierda Unida y menos sin contar con la dirección nacional de su formación. "Nosotros plantearemos las propuestas, pero nos debemos a una marca, a un partido, indudablemente es así". Para el dirigente naranja "aquí solo se habla de puestos y de sillones y nosotros queremos hablar de propuestas para los pueblos, soluciones para la provincia". Un aspecto fundamental para Requejo es que los pueblos sean tratados con igualdad y respeto "cosa que no ha habido, porque se les da si son de un color y no se les da si son de otro".

Ciudadanos elegirá a su diputado provincial "cuando la ley marque", entre los tres candidatos, el propio Requejo, Laudelina Santos, de Villaralbo y Domingo Prieto Bermillo de Sayago.