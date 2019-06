Fagúndez hace valer su poder en el PSOE zamorano para componer la Diputación

Semana movida la que se abre para el PSOE de Zamora. En los próximos días el partido tendrá que dejar cerrada la lista de diputados provinciales (ocho) para los próximos cuatro años en la Diputación de Zamora. Y lo tendrá que hacer envuelto en la polémica después de que Tomás el Bien, rival de Antidio Fagúndez en el último Congreso Provincial, alcalde de Toro y vencedor de las últimas elecciones en su municipio, haya pedido al secretario provincial del partido que no se postule a presidir la institución provincial. Del Bien asegura que los resultados en Zamora, solo tres concejales, son demasiado pobres como para que sea un candidato al Ayuntamiento de la capital el que dirija los designios de la Diputación durante los próximos cuatro años.

El debate que ahora se abre es el de la elección de los diputados por Zamora. En Toro y Benavente, donde Del Bien y Luciano Huerga tienen "mando en plaza", han sido los propios candidatos de los que han elegido, votando, a los diputados.

Sin embargo, no está claro que esto suceda en Zamora. Antidio Fagúndez reconoció ayer que hay concejales que piden que en Zamora se repita el proceso de Benavente y Toro, aunque no está claro que esto vaya a suceder. "Hay gente que pide votaciones, pero independientemente, es la Ejecutiva Provincial la que propone y la Ejecutiva Federal la que tendrá que disponer", ha apuntado el líder de los socialistas zamoranos. Si los concejales no votan se aplicaría lo acordado en el último Comité Federal del partido, que establece que es la dirección provincial la que elabora la lista de candidatos. Lo que sí señaló Fagúndez es que la lista se remitirá a Ferraz el próximo lunes día 17. Las diputaciones se constituyen esa misma semana.

Con estas declaraciones Fagúndez viene a decir que el proceso para designar a los diputados en Zamora tendrá que contar con el visto bueno de la Ejecutiva Provincial que él dirige, igual que el "orden" en el que esos candidatos serán propuestos a Madrid, cosa importante para hablar de la presidencia. En este punto (la presidencia) es la Comisión Ejecutiva Provincial la que presenta una propuesta, que debe ser sometida a votación "personal y secreta en el Comité Provincial". Al final, es la Comisión Federal la que da por buena la candidatura del presidente o pide una nueva.

Toda la polémica interna en el PSOE zamorano sobre la elección de diputados y sobre quién se postula a presidir la Diputación (en caso, claro, de que se alcanzara un pacto con Ciudadanos) llega a la vez que el PSOE de Castilla y León intenta establecer negociaciones con Ciudadanos para que Luis Tudanca, que ganó las elecciones del pasado 26 de mayo en Castilla y León, sea el presidente de la Junta.

Sobre este punto se pronunció ayer la secretaria de Organización del PSOE regional, Ana Sánchez, a preguntas de este periódico. "Los días van pasando y hay que hacer algo", apuntó Sánchez. "De Ciudadanos esperamos la respuesta a la carta que la semana pasada les envió Luis Tudanca. Esperamos fecha para que la reunión" entre Tudanca e Igea "se produzca y para que haya un gobierno decente que responda a las necesidades de los castellanoleoneses".

Ana Sánchez asegura que este fin de semana "se ha abierto un nuevo escenario" en relación a las informaciones surgidas sobre la presunta manipulación del proceso de primarias que, en 2017, elevó a Alfonso Fernández Mañueco a presidente de los populares de Castilla y León. "Evidentemente en Ciudadanos tienen serias dudas de que el PP sea capaz de regenerarse", apuntó Sánchez. "Es necesaria transparencia y regeneración en la comunidad, pero eso depende de Ciudadanos y no de nosotros. El sentimiento general es que tiene que haber un cambio, eso salió de las urnas", apuntó por su parte Antidio Fagúndez sobre este asunto.

"De confirmarse estos hechos, que nadie ha negado, de normalizar prácticas deleznables, no pueden ponerse al frente de la administración pública para gestionar la educación, sanidad o dependencia (...) la única salida que tienen es irse a su casa", manifestó Sánchez.

La información publicada apunta a una denuncia sobre la elaboración de un "complejo plan" para ganar las primarias del PP en abril de 2017 por parte del entonces coordinador general del PP, el zamorano Fernando Martínez-Maíllo, y Alfonso Fernández Mañueco, en aquel momento alcalde de Salamanca y presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP. "Y en este entramado figura Raúl de la Hoz que hoy está sentado en las mesas de negociación para decidir el futuro de Castilla y León", ha recalcado Sánchez. "¿Se puede sentar a la mesa sin que dé explicaciones?", ha apostillado.