Nueve mil perros habitan en la capital

Edu y Noemi, con su hija Yaiza y sus perros, Spay y Luna forman una de las familias que participó en la Can We Run ayer en Valorio. Toda la familia colabora en el paseo y esparcimiento de sus mascotas, incluso la niña, aún pequeña, en una ciudad en la que "está bien en cuando a zonas de paseo y suelta de perros, aunque siempre queremos más". Edu advierte, sin embargo, que no siempre es fácil la convivencia. "Por ejemplo la isla de las Pallas es una zona para la suelta de perros, pero hay gente que está haciendo deporte y le molesta tener a los canes al lado. Por supuesto lo tienes controlado, el perro no va a atacar a nadie y tienes que recoger cuando hace sus necesidades, pero es una zona de suelta y la gente tiene que entenderlo".

En ese mismo aspecto de la concienciación para los dueños de las mascotas y los que no lo son en una convivencia común se pronunciaba el concejal José Carlos Calzada. "Este equipo de Gobierno ha hecho mucho para que disfruten los dueños y las mascotas puesto que hay nueve zonas de suelta para perros, donde los canes pueden disfrutar y correr en libertad. Recientemente se ha inaugurado un "agility" en los Tres Árboles para que también puedan disfrutar y con este tipo de eventos lo que se pretende es concienciar en la tenencia de animales y en la responsabilidad de esta tenencia. Y que todo el mundo pueda compartir los dueños de los nueve mil perros censados en la capital con el resto que no tienen. Deben compartir los espacios, deben de convivir con normalidad". Los dueños de perros "deben cumplir con sus obligaciones", con recoger los excrementos y el resto "ser tolerantes". Ah, y a ver si la gente deja de llevarse las bolsas de los expendedores para que los dueños de perros recojan los excrementos.