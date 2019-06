Llamero se va de Podemos y carga contra la dirección del partido

Braulio Llamero, quien en su día fue secretario general de Podemos en Zamora y después coordinador del partido a nivel regional, ha abandonado Podemos. Así lo ha indicado el propio afectado a través de su perfil en Facebook. Llamero asegura que nunca ha sido partidario de la integración con IU como sí lo son desde la dirección del partido. "No creo en planteamientos de la vieja izquierda trasnochada ni comparto un ápice las tesis territoriales del partido".

Podemos, dice Llamero, es ahora "un partido diferente" que el que se fundó en 2014. "Exclusivamente urbano, sin raíces ni ramas propias en la mayor parte de los territorios, homologable ideológicamente a IU y que carece de mensaje alguno para nuestra tierra y nuestras gentes".

Ahora, continúa Llamero, "no hay otra aspiración que entrar en el Gobierno como socio menor de un PSOE al que hemos resucitado con nuestras torpezas". El zamorano, eso sí, entona también el "mea culpa" porque "he tenido evidentes responsabilidades tanto a escala local como autonómica y, pese a tanto esfuerzo, no parece que se haya conseguido nada en términos electorales". "Creo que el enorme hueco que detectó Podemos en 2014 sigue ahí y que continúa siendo imprescindible una herramienta de transformación como la planteada en un principio".