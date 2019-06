Baile de nombres en la Diputación

M. J. C.

La constitución de la Diputación Provincial de Zamora continúa siendo una incógnita y ninguno de los partidos implicados quiere dar clave alguna sobre lo que ocurrirá en materia de pactos. No obstante, las formaciones con derecho a representación sí que están comenzando a dar pasos en lo referente a las personas que compondrán la corporación. El Partido Socialista ha tomado la delantera eligiendo ya a sus representantes por los partidos judiciales de Toro y Benavente, mientras que está previsto que el resto de zonas lo hagan en la semana entrante. El Partido Popular, por su parte, pospondrá la decisión unos días más, aunque ya se conoce quién no sigue y quién aspira a continuar. Respecto a Izquierda Unida y Ciudadanos, sus coordinadores mantienen la política de no dar pistas sobre lo que acontezca el futuro.

Los socialistas de Toro y Benavente han sido los primeros en elegir quiénes desean que sean sus representantes en la Diputación Provincial. Los concejales electos de la comarca toresana se reunieron el pasado viernes para decidir entre Luis Segovia y Tomás del Bien, cayendo la balanza por este último por un estrechísimo margen de cuatro votos. El alcalde de Toro, por lo tanto, estará entre los 25 diputados durante los próximos cuatro años. Respecto a Benavente, los militantes han optado por la continuidad y finalmente serán Sandra Veleda y Leonor González quienes repitan como diputadas después del apoyo recibido en la asamblea celebrada el pasado sábado.

Los socialistas, por lo tanto, ya han elegido a tres de los ocho diputados que consiguieron tras los resultados de las pasadas elecciones municipales y tan solo restaría por conocer el nombre de los cuatro de la zona de Zamora y el único representante de la comarca Sanabria.

El Partido Popular, por su parte, aún aguardará unos días más antes de celebrar los procesos de elección de sus doce diputados por comarcas. La formación ha conseguido seis representantes por Zamora, tres por Benavente y uno por Toro, Villalpando y Sanabria. Lo que es seguro es que no repetirán Mayte Martín Pozo, Aurelio Tomás y José Luis Bermúdez. Como también es de asegurar que aspirará a la reelección el alcalde de Andavías, Antonio Iglesias, y que regresará a la institución José María Barrios, en esta ocasión como candidato a la Presidencia.

En Izquierda Unida, que ha aumentado su cuota de tres a cuatro diputados, se da por hecho que continuarán quienes han desempeñado el cargo durante el último mandato. Laura Rivera por Zamora, Ana Belén González por Villaralbo y David Vicente, de Fuentespreadas, seguirán ocupando los sillones correspondientes a la coalición de izquierdas. Además, la formación que coordina Miguel Ángel Viñas deberá elegir un cuarto diputado que saldrá de los concejales conseguidos en esas mismas localidades, puesto que son las únicas donde han obtenido representación.

Finalmente, Ciudadanos mantiene absoluto hermetismo sobre cualquier asunto que tenga que ver con la Diputación Provincial de Zamora. La formación que dirige Francisco José Requejo en comisión gestora se ha erigido como llave para otorgar la gobernabilidad de la institución y por ello está llevando cualquier tipo de avance, por pequeño que sea, con la mayor de las cautelas. No obstante, el propio Requejo comienza a sonar como posible diputado, al igual que su compañera y concejala en el Ayuntamiento de Villaralbo, Laudelina Celia Santos.

El baile de nombres, a buen recaudo, continuará durante los próximos días para conformar la próxima corporación.