Zamora se cita con sus mascotas

Los amantes de los animales en general y de los perros en particular tienen este domingo una cita ineludible en el bosque de Valorio. La segunda edición de la Can We Run, organizada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, congregará durante la mañana de hoy a decenas de personas acompañadas por sus mascotas que participarán en esta carrera diferente y especial. Una cita que busca concienciar sobre la tenencia responsable de animales y fomentar buenos hábitos para la convivencia en los espacios públicos. Además, al margen de la marcha, se celebrarán diferentes exhibiciones de detección deportiva y habilidades caninas, así como una pasarela de adopción por parte de la protectora Scooby Zamora.

La segunda edición de la Can We Run dio ayer el pistoletazo de salida con una jornada de charlas divulgativas en el Centro de Interpretación del Bosque de Valorio. Allí, José Mollón, de Otocan Escuela Canina, expuso su punto de vista acerca de la empatía que ha de generarse entre persona y perro. "Hay que observar, porque muchas veces recibimos más información mirando durante una hora a nuestro perro que leyendo mil libros", señala el experto. "Debemos, además, cuestionarnos cosas. Por ejemplo, que si no eres un tirano tu perro estará mejor; o que si el animal tiene un paseo de calidad en vez de cantidad, también estará mejor", añade.

Igualmente, la jornada contó con la participación de Mar Sánchez, de la sociedad protectora Scooby, quien quiso explicar el funcionamiento de la perrera. "Ahora mismo, nuestras instalaciones se nos quedan pequeñas. Podemos dar en adopción hasta un máximo de 50 perros al año, pero el número de entradas alcanza las 120 porque sigue habiendo abandonos", comenta.

Tras el prólogo de ayer, la Can We Run vive hoy su jornada grande con la celebración de la carrera, para la que es necesaria inscripción. Los interesados podrán formalizarla en el Centro de Interpretación de Valorio hasta media hora antes del comienzo, que está previsto para las 10.00 horas. El precio de inscripción es de siete euros para adultos y cinco para los niños. De la recaudación total, el 30% irá destinado directamente a la sociedad protectora de animales Scooby Zamora.