Siete vecinos alegan contra el exceso de altura del nuevo Museo de Semana Santa

El exceso de altura del nuevo Museo de Semana Santa, que pasará a tener doce metros frente a los ocho que contemplaba el Plan Especial del Casco Histórico, ahora modificado para que se pueda construir el edificio singular, ha provocado la presentación de alegaciones por parte de siete vecinos, que temen que sus inmuebles queden "encajonados" por las dimensiones de la construcción. La modificación del PGOU para que se pueda construir el nuevo Museo se encuentra de nuevo en periodo de exposición pública después de que la Junta Pro Semana Santa introdujera modificaciones sobre el documento inicial.

Los vecinos entienden que no se justifica con datos objetivos, más allá de valoraciones subjetivas, la construcción de un edificio que excede los límites del Casco Histórico y que además es de una entidad privada, sobre todo cuando generará importantes perjuicios para los vecinos.

Los Herreros

Por otra parte, el Ayuntamiento de Zamora mantiene la disputa con un particular sobre la titularidad del denominado "muro de Los Herreros". Se trata de un trazo de pared situado en la bajada de Alfonso XII que ha sufrido desprendimientos y del que nadie quiere hacerse cargo. Tanto es así, que la situación ha obligado a intervenir al Procurador del Común para "tirar de las orejas" al equipo de Gobierno, a quien pide una agilización de la tramitación para esclarecer esta titularidad.

La realidad es que, hasta el momento, ninguna de las partes afectadas ha querido aceptar la titularidad de este tramo conflictivo. Por parte del Ayuntamiento de Zamora, tal y como señala el defensor del ciudadano, se ha asegurado que la propiedad de ese dominio no está clara. Pero, el particular aludido, ha ido más allá y ha defendido que el muro no es de su propiedad de ninguna de las maneras. Y es que el problema se enquista en el momento en que existen dudas sobre si tal muro se levanta o no sobre un lienzo de muralla medieval. Un extremo que, por el momento, no está claro pero que se encuentra en visos de realizar una intervención arqueológica para su final determinación.