Bajan las peñas, suben los peñistas

La primera reunión de las peñas de San Pedro con el Ayuntamiento constató que las ferias y fiestas de la ciudad están muy vivas y, pese a que desciende el número de peñas, que se queda en este año en 125 por los 137 del pasado año, aumenta el número de peñistas oficiales, lo que permite que sea mayor cantidad de gente la que se implique en las actividades que organiza el Ayuntamiento para el disfrute de los zamoranos, algo que se remarcó desde la Comisión de Peñas para animar a participar en el resto de actividades que organizan durante las fiestas.

La reunión estuvo coordinada por la Comisión de Peñas, las concejalas del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas y Soraya Merino, y el subinspector de la Policía Municipal, José Alfonso Pérez Vaquero. Fue este último quien se encargó de "felicitar a las peñas por su actitud cívica el pasado año" en el que únicamente hubo que retirar la matrícula de los carros a cinco peñas mientras el resto se comportaron.

Pese a ello, José Alfonso Pérez Vaquero advirtió a los peñistas de que había que seguir cumpliendo las normas impuestas en los últimos años y que serían más severos con el control de los locales después de que en los primeros días del mes haya habido varios problemas ya de algunas peñas como un conato de incendio en la calle Traviesa.

Soraya Merino aprovechó la reunión para despedirse puesto que no formará parte de la próxima corporación municipal aunque aseguró que será el nexo de unión con las peñas y sus sustituto durante este San Pedro que cogerá al nuevo edil de Izquierda Unida con apenas unos días en el cargo.

María Eugenia Cabezas explicó la normativa de los carros, que no cambia respecto al año pasado, pero que abrió un acalorado debate sobre la colocación de las distintas peñas los días de los conciertos gratuitos en la Plaza Mayor. Todos los actores involucrados en la reunión abogaron por el civismo de todas las peñas para buscar entre ellos una solución que permitiera que no se crearan los tapones en la entrada en la Plaza Mayor y que además permitiera a quienes no son peñistas disfrutar de las Fiestas de San Pedro.

Una de las principales novedades para las peñas de San Pedro es la prohibición de salir con pendones a la Plaza Mayor a excepción del día del desfile.

Por último, como novedad, se sortearon las cinco peñas que tendrán el honor de leer la "Leyenda de la Gobierna" y entregarle las llaves de la ciudad a los zamoranos para que disfruten de los diez días festivos que tendrán este año las fiestas de San Pedro. Sin faldas y los de siempre, Piratas del Cacique, Descocadas, The Rolling Rones y La Banana Mecánica serán los encargados de leer el pregón en el orden en el que salieron sus nombres.

La Comisión de Peñas, además de explicar que la participación en los torneos deportivos había bajado este año, comentó una de las iniciativas novedosas de este año y que corre a cargo del Consejo Local de la Juventud. Todos los peñistas están invitados a vivir un día de confraternización en Valorio donde se ofrecerá una comida (presumiblemente arroz a la zamorana) para vivir el penúltimo día de fiestas.