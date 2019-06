"Practicar "agility" ayuda a ejercitar el cuerpo y la mente de los perros"

Ana Belén Ondategui es adiestradora canina y compite con sus perras en alta competición de agility. Amante de los perros desde que era pequeña, está poniendo en marcha un nuevo proyecto en Zamora, que se llama La chica de los perros.

Durante la Can We Run, que se celebra el domingo en el bosque de Valorio, Ana Belén Ondategui realizará una exhibición de agility. La segunda edición de la Can We Run está organizada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Prensa Ibérica y el Ayuntamiento de Zamora. Además, cuenta con el patrocinio de la Fundación Caja Rural y la colaboración de Scooby, CocaCola, Boomerang, Cerealto Siro y True Instinct.

–¿En qué va a consistir su participación en la Can We Run?

–Dentro del programa de la Can We Run, hemos desarrollado un espacio para comunicarnos los adiestradores con los participantes, cada uno vamos a tratar de hacer una muestra de las habilidades que nuestros perros son capaces de lograr y que cualquiera con entrenamiento puede conseguir.

–¿Qué le parece la iniciativa de la Can We Run?

–Me parece una forma excelente de combinar el deporte y estilo de vida activo con el mundo del perro, además de poner en relieve lo importante de tener una mascota socializada y educada para poder ir a cualquier sitio. Sin duda es una oportunidad de pasar un gran día haciendo deporte acompañado de nuestro mejor amigo.

–¿En qué consiste el agility?

–El agility es un deporte canino en el que el dueño tiene que guiar al perro para que haga la pista de obstáculos en un orden determinado por un juez, en el menor tiempo posible y sin errores o faltas. Cuando llegamos a una competición, un juez ha montado una pista y nos da a los dueños siete minutos para aprendernos el recorrido. Después, sales con tu perro a hacer la pista de obstáculos y gana el que más rápido lo haga sin cometer errores. Además, como requiere un buen vínculo afectivo y obediencia, es una manera fabulosa de mejorar el control sobre el perro, que debe comprender perfectamente las señales verbales, sonoras y gestuales del guía, para poder seguir las indicaciones sin dudar y poder sortear los obstáculos con la máxima velocidad posible.

–¿Con qué perros va a hacer la exhibición?

–Skye es la veterana, una border collie de casi 7 años. Es la perra con la que me inicié en esto del agility. Sufrió un accidente y ha tenido que estar parada mucho tiempo. Ahora, aunque no está al 100%, hemos vuelto a las pistas solo porque le encanta trabajar y disfrutar. Es mi primera perra y le tengo un cariño especial. Islay es una mestiza que rescatamos de una vida de maltrato para buscarle una casa hace unos 5 años. Cuando llegó era una perra sin socializar y con una peligrosa tendencia a la agresividad. Trabajando para hacerla apta para que otra familia la adoptase, nos enamoramos de ella y ella aprendía mientras se hacía más y más feliz. Ahora es mi campeona, le encanta trabajar, jugar y comer, y lo daría todo por nosotros. Es con la que he conocido el mundo de la alta competición del agility, la que me ha llevado al campeonato de España este año y con la que espero seguir disfrutando mucho tiempo. Es actual campeona de Castilla y León y en 2018 fue campeona de Madrid. Yura es también una perrita mestiza, tiene dos años y poco, y acaba de empezar en esto de las competiciones. Es una perra con una cabeza y un físico increíble, es una forofa de los frisbees, le encanta jugar y correr, aunque aún tiene mucho trabajo por delante.

–¿Hay unos perros más adecuados que otros para hacer agility?

–Cualquier perro puede hacer agility, solo se requiere que tenga cierta motivación y ganas por parte del dueño y del perro de disfrutar y jugar. Luego si lo que buscas es competir, sí que recomendamos perros que físicamente sean ágiles y rápidos. Pero para pasárselo bien, no se requiere ningún tipo de raza.

–¿Qué ventajas tiene para el perro hacer agility?

–Ayuda a ejercitar su cuerpo y mente. Es un deporte en el que el perro hace mucho ejercicio físico teniendo en cuenta siempre al guía. Es un deporte especialmente recomendado para perros con mucho nervio, pues les cansamos además de físicamente, mentalmente, con lo que conseguimos perros más equilibrados y educados. También hay una parte de obediencia, todo a través del juego, mejorando el vínculo afectivo con nuestro amigo.

–¿Cómo comenzó en el mundo del perro?

–Desde muy pequeña he sentido pasión por esos peludos que nos observan desde un segundo plano tratando de entendernos y hacerse entender. Era la chica que robaba comida en el pueblo para dárselo a los perros llenos de pulgas que el resto apedreaban, la que siempre lleva la ropa llena de pelos. Además, mi padre siempre ha tenido perros y yo aprendía con cada uno un poquito más, observando y comprendiendo, y desarrollando ese lenguaje propio que hacen que el perro y el humano se lleguen a entender. De ahí a hacerme adiestradora fue solo el camino natural. Así surgió La chica de los perros.

–¿En qué consiste ese proyecto de La chica de los perros?

–Mi pareja y yo vivíamos una vida típica en Madrid, con perros y en un pueblo, pero con mucho estrés diario, horas de coche, poco tiempo libre y falta de realización personal. En mis ratos libres fui aprendiendo de mis perras y de mis profesores hasta hacerme con las habilidades que hoy me sirven para enseñar a mí. En esa vida tan ajetreada a mi marido le surgió una oportunidad laboral en Zamora, de donde es oriundo, y decidimos darle un giro a todo esto. Dejé un trabajo en Madrid para perseguir mis sueños y aquí estoy, luchando por algo en lo que creo y por transmitir todo lo que he aprendido. El planteamiento de La chica de los perros es sencillo. Tratamos de iniciar en el adiestramiento a los dueños y a los perros para mejorar ciertas conductas, ayudar a entender a nuestros peludos y resolver los problemas de convivencia. Nuestra idea es llevar este adiestramiento a domicilio, pues es mucho más efectivo reconducir conductas negativas o mejorar comportamiento en el propio lugar donde surgen los problemas, con el plus de que para el dueño la pérdida de tiempo es mínima y la barrera psicológica para iniciar el adiestramiento se reduce. En definitiva, hacer más accesible la educación canina.

–¿Animaría a la gente a participar en la segunda edición de la Can We Run?

–Creo que todo zamorano con un perro en casa debería participar, corriendo, andando o simplemente apareciendo por allí. Por desgracia a los dueños de perros no se nos ofrecen demasiadas oportunidades para hacer actividades con ellos, aunque cada vez son más, pero hay que aprovechar todas.

–¿Qué van a poder ver los asistentes en la exhibición de agility?, ¿Es algo que no se ve normalmente?

–Podrán ver un deporte nuevo, muy vistoso y que impresiona por su fluidez y coreografía. Además de ver que es algo que, si se ponen, pueden lograr practicar con su perro. Montaremos una pista de muestra, sencilla, sin todos los obstáculos reglamentarios pero con una muestra representativa. Enseñaré también algunos trucos o habilidades que pueden practicar con sus perros y responderé a las preguntas por si alguien se anima a iniciarse.