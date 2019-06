"Con el "mondioring" formas un tándem perfecto en la pista y en el día a día"

A. P.

Tomás Alonso es adiestrador canino profesional y criador de perros de las razas pastor belga malinois y pastor holandés. El domingo participará en la segunda edición de la Can We Run, en la que ofrecerá una exhibición de mondioring, un deporte canino cuya ejecución podrá observarse en el bosque de Valorio. Natural de Toro, abrirá en el mes de julio el primer centro canino del municipio zamorano, que se llamará La Huella del Huargo, al igual que su afijo.

La segunda edición de la Can We Run está organizada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Prensa Ibérica y el Ayuntamiento de Zamora. Además, cuenta con el patrocinio de la Fundación Caja Rural y la colaboración de Scooby, CocaCola, Boomerang, Cerealto Siro y True Instinct.

–¿En qué consiste el mondioring?

–En el mondioring se combinan tres habilidades, que son obediencia, defensa y saltos.

–¿Con qué perro va a hacer la exhibición?

–Con Flecha, que es un pastor belga malinois de cuatro años.

–¿Este deporte canino lo puede hacer cualquier persona con su perro?

–No, mondioring es un deporte en el que se necesita pedigree. Está creado para mantener el valor genético de la raza y es un deporte certificado por la Federación Cinológica Internacional (FCI). Puede competir cualquier perro que tenga pedigree.

–Ha participado otros años en la Can We Run con diferentes exhibiciones, ¿qué le parece esta iniciativa?

–Me parece genial, sobre todo por la concienciación sobre el abandono de mascotas, más con los números tan elevados que estamos teniendo de abandonos en la provincia de Zamora. Todo lo que sea proporcionar información a los ciudadanos en beneficio del bienestar animal me parece estupendo.

–¿Animaría a la gente a participar en la Can We Run?

–Animo a todo el mundo, ya sean aficionados al mundo del perro o al campo y a la naturaleza. Les invito a que nos acompañen en un día tan bonito en un sitio como el bosque de Valorio. El que quiera puede participar en la carrera y los demás asistentes pueden estar animando, viendo las exhibiciones y colaborando con la iniciativa.

–¿Qué van a poder ver los asistentes en la exhibición de mondioring?

–Van a poder ver como un perro se controla y se gestiona ante unas circunstancias adversas hacia él, como el perro actúa sobre la protección de su guía y al finalizar la exhibición, podrán ver como el perro está totalmente equilibrado y se toma el mondioring como lo que es, un deporte canino. Los perros en mondioring no pueden presentar agresión, no pueden gruñir, es un juego para ellos, un deporte, y al final eso es lo más bonito y lo que a la gente le impacta. Ven como un perro que está mordiendo a una persona con un traje, tres minutos después lo puede comer a lametones y no quiere ningún conflicto con él. Nosotros le explicamos al perro cuales son las normas del juego, es lo primero que hay que explicarles para que lo pasen bien con un deporte.

–Es criador de perros y adiestrador profesional, ¿en qué consiste su trabajo?

–Mi trabajo consiste en seleccionar unos ejemplares que creo apropiados y sacar camadas. Lo más importante para mí y una de mis prioridades es buscar a los perros unas buenas casas donde luego voy a vender los cachorros porque estos perros son perros de deporte. El perro que es el rey en el mondioring y en casi todos los deportes caninos es el pastor belga malinois, que es un perro de trabajo. Para mí el mayor compromiso y el mayor deber con la raza es buscarle una buena casa al cachorro, donde vaya a trabajar, donde vaya a realizar una disciplina deportiva y donde se le vayan a cubrir todas sus necesidades. No es un perro que sea para una familia o para cuidar una finca, por eso para mí, como criador profesional, mi prioridad número uno es seguir respetando la raza y seguir criando muy poquito pero muy seleccionado. Crío perros para Cuerpos de Seguridad del Estado, concretamente Policía y Guardia Civil, o para gente que compita con este tipo de perros porque son perros de trabajo cien por cien.

–¿Cómo empezó en el mundo de los perros?

–Siempre he tenido una relación muy fuerte con el mundo animal en general y el mundo rural porque mi padre era ganadero y en nuestra finca siempre ha habido perros y todo tipo de animales. Siempre he tenido una manera especial de comunicarme con los perros, pero no tenía ningún conocimiento de lo que es el cerebro de un perro o la etiología canina. Poco a poco me fui metiendo en este mundo y adiestrando a mis perros. Hace quince años decidí comprar un pastor belga malinois y comencé a formarme. Ya llevó más de diez años como criador profesional y como adiestrador canino profesional.

–¿Qué es lo que más le gusta de trabajar con perros?

–Lo que más me gusta de trabajar con perros son los trabajos operativos, que son los trabajos de los perros para la vida real. También me gusta la gratificación moral que tengo al ver que se me da bien mi trabajo y que obtengo unos resultados de lo que yo quiero.

–Uno de los objetivos de la Can We Run es concienciar y prevenir sobre el abandono de perros, ¿qué mensaje daría?

–Que el perro no es un juguete ni un peluche, el perro es una responsabilidad para quince años. Es un animal que necesita salir y que necesita muchísima vitalidad. Lo que hay que hacer es concienciar a la gente de que un perro no es un capricho y hay que educar a los niños, que son el futuro, para que esto no siga pasando. Tenemos que intentar cambiar esto y educar a los niños para que esto no se produzca.

–¿Practica más deportes con los perros además de mondioring?

–Sí, también practico detección deportiva y obediencia deportiva de utilidad.

–¿Qué ventajas supone hacer deporte con un perro?

–Todo son ventajas. Lo primero es el vínculo y la confianza que creamos con el perro. El perro es un animal social, viene del lobo y siempre ha trabajado en manada, por lo tanto al perro no hay nada que más le guste que superar dificultades en compañía de su manada, de su equipo, es decir, entre él y yo. Un lobo se enfrenta día a día a dificultades en la naturaleza y ese es su mayor reto y lo que le ayuda a seguir viviendo. En el deporte, nosotros vamos subiendo esos objetivos y vamos programando mayores dificultades a medida que el nivel va subiendo, por lo tanto el perro siempre tiene una motivación. De esta forma, haces perros valientes y equilibrados y formas un tándem perfecto tanto en la pista como en el día a día.

–¿En qué va a consistir el nuevo centro canino que va a abrir en Toro?

–Llevamos nueve meses preparando un nuevo centro, residencia y guardería canina en Toro, que abrirá sus puertas a mediados de julio. Vamos a crear uno de los mejores clubs caninos de la provincia y el primer centro canino en Toro.

–¿Con qué instalaciones va a contar el nuevo centro que va a poner en marcha?

–Tendrá instalaciones para practicar varios tipos de deporte, para poder dejar al perro cuando los dueños se van de vacaciones e incluso para dejar al perro en guardería de día si se van y no quieren dejar al perro solo todo el día en casa. Vamos a dar todo este tipo de servicios en La Huella del Huargo Centro Canino, a 5 minutos del centro de Toro.