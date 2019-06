"Hacer las prácticas de Magisterio en el Reino Unido fue una experiencia única"

Javier Nevado es egresado de la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora, donde se formó en Magisterio en la mención de Inglés. Actualmente el joven zamorano se está preparando las oposiciones de Magisterio de Primaria por la especialidad de inglés y el martes contó su experiencia como alumno del Campus Viriato en la jornada en la que la Universidad de Salamanca (USAL) presentó su oferta académica en Zamora para el próximo curso. Asegura que prepararse para las oposiciones está siendo fácil gracias a la formación que recibió en la Escuela de Magisterio.

–¿Qué destacaría de su formación en el Campus Universitario de Zamora?

–Sobre todo las oportunidades que nos ofrece el Campus de Zamora, que cumple todo lo que necesitas como estudiante. Además, yo pude disfrutar de la experiencia de trabajar en un país extranjero durante las prácticas y pude desarrollar un trabajo en un lugar que de verdad pone a prueba tus capacidades.

–¿Dónde estuvo durante esas prácticas de la carrera?

–En Coventry, una ciudad de Reino Unido. Allí hice el segundo periodo de prácticas de la carrera y pude salir un mes entero al extranjero.

–¿Qué le supuso hacer esas prácticas en Reino Unido?

–Lo primero que supuso es que pude modificar mi currículum añadiendo una experiencia, que es muy importante porque cuando te quieren contratar como maestro tienen en cuenta no solo tu nivel de inglés, sino si ese inglés lo usas y realmente eres capaz de usarlo en tu trabajo. Fue una experiencia que volvería a repetir.

–¿En general cómo fue su experiencia como alumno de Magisterio?

–Sobresaliente también, muy buena. La sensación que tengo es que no solo me han preparado para saber lo que es ser maestro, sino que me han preparado para desarrollar esa profesión de maestro, es decir, tengo materiales que he usado con alumnos en clases particulares y en la academia en la que he trabajado durante un tiempo. Esos materiales que yo he creado en la carrera son los que realmente he usado en mis clases. Tener la certeza de que lo que me dan de verdad sirve es una ventaja infinita.

–¿Qué destacaría de la Escuela de Magisterio?

–Sobre todo que los profesionales son muy buenos. En general la educación que se da es muy práctica y no está basada solamente en la teoría. Además, el Campus me parece increíble porque es muy compacto y tienes todas las instalaciones muy cerca.