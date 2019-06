Zamora es la segunda provincia del país con menos cobertura de 30 megas

Zamora es la segunda provincia del país con más localidades fuera de la cobertura de treinta megas o más, según los datos del Ministerio de Economía y Empresa recientemente elaborados y a los que ha tenido acceso este diario. Así las cosas, el 59,60% de los zamoranos residente en localidades en las que los treinta megas para navegar por Internet son una realidad (teniendo en cuenta que muchos son pueblos con pocos habitantes, no es descabellado pensar que los treinta megas no alcanzan ni siquiera la mitad de la geografía de la provincia). Solo un territorio del país, Lugo, tiene más porcentaje de vecinos fuera de este rango de cobertura. El resto de las provincias registran mejores datos que Zamora.

La cifra escogida para hacer el "corte", 30 megas, no está elegida al azar. Los treinta megas fueron el objetivo que se marcó la Unión Europea como estándar para cualquier habitante del territorio comunitario en el año 2020, esto es, dentro de unos meses. No hace falta ser adivino para asegurar que Zamora no cumplirá con este estándar. Aunque la provincia está entre las peor situadas de Castilla y León y de España, pocos territorios tendrán una cobertura de 30 megas que pueda considerarse universal. Las provincias vascas y Madrid son las zonas mejor conectadas, con tasas que superan el 95%.

Estos treinta megas son también el mínimo que se marcó el Partido Socialista para "convencer" a los residentes en los pueblos en el programa electoral con el que se presentó a las pasadas Elecciones Generales. Dentro de sus medidas para "dignificar" el mundo rural, los de Pedro Sánchez abogaban por una cobertura mínima de treinta megas en todos los núcleos de población de España, sin importante dónde estén situados ni la población que tengan. El PSOE era consciente en la elaboración de esta medida de la importancia de una buena conexión para generar economía y del hecho de que muchas empresas del mundo rural –y muchas administraciones– tienen serias dificultades para funcionar al no tener una buena cobertura.

El Partido Popular criticó durante su campaña y durante los días previos a las elecciones de hace unos días la "falta de ambición" del PSOE recordando que el Gobierno de Mariano Rajoy elaboró un plan, que se dio en llamar "300x100", que aspiraba a llevar una velocidad de trescientos megas al cien por cien de las localidades del país. Era, en definitiva, diez veces más que lo que proponen los socialistas. De momento, ni el "300x100" de unos ni el plan de treinta megas de otros han dado muchos pasos para convertirse en realidad.

"Escuelas conectadas"

Internet ultrarrápido será una realidad para los centros educativos de Zamora en un plazo máximo de dos años. Esa es la promesa hecha a través del programa "Escuelas Conectadas", puesto en marcha por el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León. De esta manera, en 2021 los escolares zamoranos podrán navegar a una velocidad mínima de 100 megabit por segundo y se llevará la fibra óptica a unas 800 poblaciones de la comunidad. Para ello, Red.es, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, adjudicará en navidades el contrato de 39,61 millones de euros, según informó la agencia Ical. De esto se beneficiarán muchas localidades, pero queda todavía saber cómo se llevará el Internet ultrarrapido a las muchas zonas que no tienen escuela.