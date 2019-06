Vox llama "canallas" a los concejales de IU por cantar "La Internacional"

El presidente de la gestora de Vox Zamora, Javier Alcina, ha utilizado las redes sociales para calificar a los representantes de Izquierda Unida de "canallas" por las formas utilizadas durante la celebración de la victoria electoral del pasado domingo. El representante en Zamora de la formación de ultraderecha asegura que los nuevos concejales "no tienen el menor reparo en alzar el puño y entonar la canción que ha arrasado con más de 100 millones de asesinados en todo el mundo" en referencia a "La Internacional", entonada en la sede de IU en la noche del pasado del domingo.

El representante de Vox Zamora se pregunta además "qué dirían si los líderes de Vox Zamora saliesen cantando el Cara al Sol", himno de la Falange Española, escrito por un grupo de escritores convocados por José Antonio Primo de Rivera.

La publicación no se ha quedado sin la respuesta del alcalde. "No somos canallas y no tenemos que demostrarlo". El alcalde pide a Alcina que "salga de la caverna y que haga la prueba" y cante "los himnos de la ultraderecha". "Haga la prueba. Salga usted a la plaza otro día y cante sus himnos, tal vez la gente se le acerque y le comente algo. Haga la prueba. Yo no le consideraré un canalla por ello".

Alcina replicó a esta publicación para asegurar que "en Vox vivimos en el siglo XXI y denunciamos las atrocidades tanto de un bando como de otro".