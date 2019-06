"Si tienes la llave, hay que girarla, porque si no cae del lado mayoritario"

–Su primera incursión como cabeza de lista fue en el año 1999 y el fracaso fue estrepitoso, pasando de los dos concejales que mantenían en el Ayuntamiento de Zamora a uno solo.

–Sí, fue muy mal. Creo que salí con el 5,1% de los votos, por los pelos. Pero hay que recordar que se presentaba el Partido de la Nueva Izquierda que encabezada Cristina Almeida y eso nos hizo mucho daño, porque nos restó votos. Me quedé solo, aunque siempre tenía la ayuda de Francisco Molina y de Gabriel Guijosa.

–Cuatro años más tarde, recuperaron los dos concejales y finalmente en 2007 se dio la oportunidad de entrar en el Gobierno con PSOE y Adeiza. ¿Cómo lo recuerda?

–En 2003 fue emocionante porque nos quedamos a muy pocos votos de conseguir un concejal más que le hubiera quitado la mayoría al PP. Finalmente, eso ocurrió en 2007 y la llave la tuvo Adeiza. Fue una decepción, la verdad. Y es algo que puede volver a ocurrir ahora en la Diputación, porque la situación es muy similar. En aquella ocasión se dijo que ni izquierda ni derecha, que abstención. Y la abstención tuvo consecuencias, que fue que Rosa Valdeón fuera alcaldesa porque era la lista más votada. Por eso, creo que la llave hay que girarla. No puedes mantenerla en la posición inicial porque al final cae del lado mayoritario; las abstenciones son decisiones que tienen consecuencias. Por eso creo que, ahora mismo, a Ciudadanos no le perdonaría nunca la sociedad que no optara por el cambio siendo la misma situación que se dio entonces.