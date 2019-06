"Podríamos gobernar con el rodillo, pero vamos a consultar las cosas con la oposición"

Izquierda Unida ha logrado una histórica victoria en la ciudad de Zamora al conseguir alzarse con 14 concejales que le otorgan una mayoría absoluta para los próximos cuatro años. Todo el mundo, durante esta semana, ha tratado de explicar por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, pero la respuesta es sencilla si se le formula a Francisco Guarido. Como casi siempre en sus declaraciones, el que seguirá siendo alcalde de la capital alude al "trabajo" como única receta. Eso, y su equipo. La "gente que hay detrás", explica, es la razón de que los zamoranos hayan confiado mayoritariamente en esta opción, haciendo de la ciudad del Duero un oasis en el bipartidismo generalizado de las capitales de provincia. Esta es la valoración que el regidor hace de todo lo acontecido desde el pasado domingo, cuando las urnas dieron una victoria sin paliativos a la candidatura encabezada por Francisco Guarido.

–¿Existe el denominado por José María Barrios como "efecto Guarido"?

–Existe una situación inédita de impulso de Izquierda Unida y yo puedo ser la guinda de esa situación. Somos ocho concejales que hemos trabajado bien, tenemos una militancia muy activa y se ha dado una situación concreta. Institucionalmente, yo soy el portavoz, el que le da forma pública a todo esto, pero detrás de mí hay gente muy responsable que me ayuda. No duraría ni un minuto sin esa gente y no habría efecto si no tuviera a nadie detrás de mí.

–¿Entonces no está de acuerdo con aquellos análisis que aluden a una posible "institucionalización de la persona" para explicar su mayoría absoluta?

–Creo que se ha hecho un buen trabajo y que yo soy la cabeza visible. Existe un reconocimiento social de que las cosas se están haciendo bien, hay una visión de conjunto que llega incluso a sectores sindicales y de la patronal de que se ha hecho una gestión eficaz, austera e inversora. Hemos quitado la deuda y la gente sabe que somos un grupo limpio en el que se puede confiar, porque saben que vamos a cuidar el euro como si lo cuidaran ellos mismos. Si eso es institucionalización, entonces vale.

–¿Cuál es entonces el análisis que realiza? Hace cuatro años hablaba de un cúmulo de cosas como la ruptura del PSOE y una campaña en la que el PP puso el foco en IU.

–Las razones son exactamente las mismas, pero añadiendo una buena gestión en el gobierno que no teníamos en 2015. En el PSOE hay una fractura evidente porque nada más empezar el mandato se rompió con dos concejales no adscritos y se repitió una historia que ya se había dado anteriormente. Al final, ese recuerdo siempre queda en la sociedad. También nos han ayudado las declaraciones de los grupos de oposición por lo exageradas que han sido. En el caso del Partido Popular, hablaban de "ciudad parada", "no se ha hecho nada" o "cuatro años perdidos". Era tan grande la mentira y tan falso todo que al final lo han acabado pagando. Y en cuanto a Ciudadanos, sus palabras fueron: "Nos queda una semana para ganar el Gobierno de Zamora". La falta de modestia también ayuda.

–En 2015 dijo en el discurso de investidura lo siguiente: "Yo he vivido varias mayorías absolutas y sé qué es eso que se llama 'el rodillo'; o sea, si hay discrepancia, se vota y asunto resuelto. Es más ágil, es verdad, pero tiene el inconveniente de la profunda división política entre gobierno y oposición, que acaba muchas veces encanallando la política y perjudicando a la ciudad". ¿Cómo lo ve ahora, cuando el rodillo está en su mano?

–Lo sigo viendo igual, pero hay que distinguir entre el sistema de mayorías y el rodillo. Nosotros ahora mismo tenemos concejales suficientes para ganar todas las votaciones y eso es la democracia: hay un gobierno y una oposición. El rodillo es diferente. Quiere decir que, aunque tú vayas a ganar siempre, ni si quiera ofrezcas a la oposición la oportunidad de conocer las cosas que vas a plantear. Eso no va a ser así con nosotros.

–¿Va a consultar, por lo tanto, a la o posición?

–Lo haremos en asuntos importantes, no en el menudeo. Por ejemplo, consultaremos en el nuevo Plan Especial del Casco Histórico, en la modificación del Plan General de Urbanismo, en los grandes proyectos... Ahora bien, otra cosa es que, una vez consultado y discutido propuestas, al final lo que ganan son los votos.

–Ante este resultado, ¿piensa ahora que en el pasado no se les valoró lo suficiente por parte de los zamoranos?

–No, porque nosotros siempre fuimos ascendiendo. Mientras que Izquierda Unida a nivel federal ha ido hacia abajo permanentemente, salvo el pico de 2013 con Cayo Lara, nosotros siempre hemos ido hacia arriba. En Zamora se nos ha venido reconociendo desde el año 1999. Teníamos un concejal, después conseguimos dos, en las siguientes pasamos a tres, luego cuatro, en 2015 fueron ocho y ahora estamos con este resultado.

–¿Tienen ahora algo de qué presumir frente a Izquierda Unida Federal?

–La palabra no es presumir. Nosotros hemos puesto en práctica una opción que es minoritaria dentro de Izquierda Unida, pero que sí se ha puesto en práctica en sitios como Asturias o Andalucía. Se trata de la opción de Izquierda Unida como proyecto propio, la Izquierda Unida de toda la vida. Y eso aquí nos ha dado un buen resultado. Ahora bien, no tenemos que ser la envidia de nadie porque a lo mejor en otros sitios esto no hubiera dado buen resultado. Por eso, nosotros no queremos extrapolar esto a toda España como si lo nuestro fuera la pócima mágica.

–Pero la realidad es que el proyecto de Izquierda Unida se hunde a nivel nacional.

–Teniendo en cuenta el declive electoral de las confluencias, creo que habría que evaluar la situación interna por parte de la Dirección Federal para ver si no nos convendría, igual, cambiar de rumbo. Hay una parte de Izquierda Unida con la que me identifico que ha propuesto una asamblea general extraordinaria debido, precisamente, a que las cosas no van bien. Tenemos que ver si la militancia persiste en este camino o quiere variarlo.

–¿Buscaría Izquierda Unida de Zamora peso en un futuro proyecto nacional con otro rumbo? Al fin y al cabo, no dejan de tener los mejores resultados en toda España.

–Yo, personalmente, no. Y creo que mis compañeros, tampoco. Aquí somos los que somos, tenemos mucho éxito electoral, pero somos una organización muy pequeña y tenemos que dedicarnos a la responsabilidad que nos ha dado la gente en Zamora. No tenemos tiempo para acumular dos o tres cargos en Valladolid o Madrid porque nos debemos a la responsabilidad que nos han dado los zamoranos. Si nos han premiado en estas elecciones es porque saben que dedicaremos todo nuestro esfuerzo y todo nuestro trabajo a Zamora. Si empezamos a repartir trabajos, quizás no tendríamos esa intensidad que requieren tanto el Ayuntamiento como la Diputación.

–Pero José Sarrión, coordinador general de Izquierda Unida de Castilla y León, decía el día de su reciente dimisión que el futuro de Izquierda Unida estaba garantizado siguiendo el camino ya emprendido por Izquierda Unida de Zamora...

–Lo que quería decir Sarrión es que el ejemplo está en Zamora, pero en el plano electoral. Nosotros no podemos dar el salto a gobernar Izquierda Unida de Castilla y León porque en la última asamblea nuestro sector representaba al 25% de la militancia, frente al 75% de ellos.

–¿Le ha llamado Alberto Garzón para felicitarle por el resultado de las elecciones municipales?

–Creo que no, pero es un detalle que no tiene más importancia. En las entrevistas nacionales que ha hecho sí que ha mencionado los magníficos resultados de Zamora y lo extraordinario de nuestra victoria. Con que él se dé cuenta de lo que pasa aquí y lo mencione, me vale. No necesito que me llame por teléfono ni tampoco actos protocolarios.

–Hablaba antes de que la Diputación Provincial requiere de cierta intensidad. ¿Quiere decir eso que aspiran a entrar en ella?

–No la vamos a dejar de lado. Ahora mismo, lo deseable es que se produzca un cambio; es lógico después de toda la vida, que es el tiempo que lleva gobernando el Partido Popular. La llave que tiene Ciudadanos vamos a ver para dónde gira. Yo, personalmente, creo que para la izquierda. Nadie le perdonaría a Francisco José Requejo que girara para la derecha después de todo lo que ha dicho, que no han sido más que críticas. Ahora tiene la oportunidad de decantarse. Por nuestra parte, tenemos muy claro que Izquierda Unida va a apoyar a un candidato del Partido Socialista a la Presidencia. A partir de ahí, veremos lo que sucede.

–¿Pero quieren o no entrar en el gobierno de la Diputación Provincial?

–Ya se verá. Ahora es el momento de plantear un giro a la izquierda. Luego vendrá lo que tenga que venir.

–¿Quién acudirá a las procesiones en representación del equipo de Gobierno ahora que no está el Partido Socialista?

–De Izquierda Unida, nadie. Es algo que llevábamos en nuestro programa de 2015 y también en el de ahora, que es la separación absoluta de los actos civiles y religiosos. La gente nos conoce y no tenemos nada que demostrar, por lo que los concejales de Izquierda Unida no saldrán detrás de los pasos. Si quieren, pueden salir el resto de grupos, porque no necesariamente tienen que ser los que tienen el mando sino cualquiera de la Corporación. Pero también pienso que un concejal no aporta nada detrás de un paso. La gente que viene a Zamora lo hace para ver procesiones, no concejales, porque no nos conoce nadie. Y las personas de las cofradías creo que, mayoritariamente, lo que quieren es que los políticos les dejemos en paz. Lo hemos visto con el Juramento del Silencio, que fue algo que caló y que la sociedad nos ha agradecido.

–De hecho, usted ha presumido en alguna ocasión del apoyo que le ha brindado a la Semana Santa como concepto global.

–Es que nunca se ha apoyado tanto a la Semana Santa como en los últimos cuatro años y así lo ha manifestado la directiva de la Junta de Cofradías. Se ha hecho desde el punto de vista turístico, cultural y etnográfico, al margen del religioso. Por poner ejemplos, nada más entrar al Gobierno en el año 2015 les dimos una subvención exclusiva para asuntos relacionados con el Museo. Las ayudas se han mantenido en el apartado corriente y este último año les hemos dado otra subvención a mayores para cuestiones informáticas y de digitalización. Además, nos hemos comprometido en la financiación del nuevo Museo de Semana Santa en un 15% y eso lo vamos a cumplir. Por lo tanto, el apoyo del Ayuntamiento de Zamora a la Semana Santa es claro y evidente, pero no tiene que ver con el hecho religioso.