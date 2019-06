"A la poesía hay que aproximarse de una manera natural y desde la libertad"

El poeta Rodolfo Häsler ganador de la última edición del premio de poesía Claudio Rodríguez presentó ayer el poemario galardonado, "Lengua de lobo".

–¿Cómo comenzó a escribir poesía?

–Nací en Cuba y viví allí hasta los 10 años. En la escuela Primeria la presencia y lectura de poetas, como Martí y otros fundamentales en la idiosincrasia nacional, era constante. Ya tenía ahí como una proximidad que, una vez en España, se desarrolló.

–¿Ha cambiado mucho su hacer poético desde su primer poemario?

–Cambia y no cambia. En el fondo los poetas y los creadores, en general, insisten en una serie de temas que se van repitiendo y afinando, pero siempre sobre las mismas obsesiones. En este libro he trabajado más sobre aspectos que me han conformado como persona, como determinados escritores, determinados lugares y ciudades...

–¿Cuáles son sus obsesiones?

–Los lugares son importantes porque he nacido en un país, me he criado en otro y desde hace años vivo en España. Mi padre era suizo y esa diversidad me ha marcado. En este poemario aparecen distintos lugares donde yo he encontrado aspectos que afinan mi propia sensibilidad. También aparecen viajes, lugares en movimiento, lecturas de diferentes lenguas y países.

–¿De qué autores se nutre?

–Desde hace varios años me atrae la poesía latinoamericana. Conozco la poesía española y europea, pero tengo una especial inclinación hacia la poesía latinoamericana que es de las más potentes actualmente. Además, tengo la suerte de viajar periódicamente a algunos países en América Latina lo que me permite estar en contacto con poetas, conocer y escuchar.

–¿Hay mejores voces en España o en América latina?

–Creo que en lengua española la poesía más importante está en América Latina, aunque en España hay figuras reseñables. Como conjunto la poesía latinoamericana por su gran diversidad e influencias es actualmente más remarcable.

–Se publica mucha poesía, pero ¿la leen solo los poetas?

–No lo creo. La poesía hace su propio camino. Cuando uno publica un libro no sabe a dónde va a ir a parar, pero siempre hay un circuito de lectores que está ahí. El mes pasado estuve en la Feria del Libro de Buenos Aires y me sorprendió el festival que se hace y al que asistió una gran cantidad de público, entre ellos muchos jóvenes, que asistió a las lecturas y que compran los libros. La lectura de poesía sigue siendo un valor en determinados lugares.

–Un panorama diferente a España.

––En España cuesta que la gente se acerque a los actos poéticos. Quizá no se lea tanto el libro impreso y se recurra a otras formas creativas, como el rap. Es un fenómeno curioso pues la poesía está más viva en el Este de Europa, en Alemania, donde también se ha producido un retorno a la poesía entre cierta gente joven. Quizá en España haya un problema en la enseñanza de la poesía. Quizá no se haya dado con la fórmula adecuada para que los chicos se encuentren con la poesía de una manera natural y fresca. Se tiene que sentir ante todo con libertad no en un plan de estudios. La poesía te abre el espíritu, te permite llegar a un conocimiento profundo de ti mismo y del entorno.

–¿Qué le movió a presentarse al premio de poesía Claudio Rodríguez?

–Yo viví en Madrid en los años 80 y conocía Claudio Rodríguez. Fue una persona de gran generosidad conmigo porque yo entonces era un poeta que acababa de publicar un primer libro y él estaba consagrado. Recuerdo su generosidad, que no es muy habitual. Era una persona que te escuchaba y te aconsejaba con gran naturalidad, te recomendaba lecturas y que hiciera cambios en lo que escribía. Cuando vi en la prensa la convocatoria del premio coincidió que tenía terminado el libro y estaba en ese momento de decidir a qué editor mostrárselo.