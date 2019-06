El alcalde de Toro pide que la Diputación "no se gobierne desde Zamora capital"

Tomás del Bien apeló este viernes a la "honestidad" del PSOE de Zamora para evitar que el candidato socialista a presidir la Diputación, en el caso de que se alcance el acuerdo con Izquierda Unida y Ciudadanos, proceda de la capital. El alcalde de Toro expresó, por tanto, su rechazo a que el secretario provincial del partido, Antidio Fagúndez, sea la opción escogida para el cargo y elevó la voz para reclamar el protagonismo de las comarcas, como ya hizo hace unos días el alcalde de Benavente, Luciano Huerga.

Ambos cuentan con la legitimidad de las urnas, donde volvieron a obtener un buen resultado que les permitirá repetir al frente de sus ayuntamientos. No fue así en el caso de Antidio Fagúndez en Zamora, y Tomás del Bien quiso explotar esa realidad: "Si yo hubiera obtenido dos concejales, que es el equivalente a los tres de la capital, o incluso cuatro o cinco, habría dejado mi puesto político y mi cargo orgánico", subrayó el alcalde de Toro.

Tomás del Bien reconoció que Antidio Fagúndez está "legitimado" como secretario provincial tras imponerse en el último congreso, pero afirmó que el resultado de la capital merece "una lectura". "Los ciudadanos no se equivocan", aseveró el alcalde de Toro, que apuntó que "el trabajo no se ha transmitido bien" o "no se ha llevado a cabo durante los cuatro años".

En todo caso, el principal argumento de Tomás del Bien para rechazar una posible candidatura de Antidio Fagúndez para encabezar la Diputación reside en "la consideración de que Zamora es el único municipio que no depende directamente de la institución", y que "el razonamiento de los socialistas ha sido siempre que la provincia no debe gobernarse desde la capital".

En cuanto a la posibilidad de que sea él mismo quien se postule como alternativa a Fagúndez para encabezar la institución provincial, siempre en el caso de que el pacto salga adelante, Tomás del Bien dejó claro que "no ha habido conversaciones al respecto" y abogó por trabajar primero para formar los ayuntamientos y "ayudar a Luis Tudanca" a convertirse en presidente de la Junta.

En todo caso, Tomás del Bien se mostró dispuesto a "colaborar" en las negociaciones para el pacto provincial si alguien se lo pidiera, aunque destacó que ese no es su papel como alcalde de Toro: "Es importante dialogar y ver que en la política hay rivales, pero no enemigos", concluyó el responsable socialista.

Al ser cuestionado por estas palabras, Antidio Fagúndez prefirió no alimentar la polémica y evitó hacer cualquier tipo de declaración. Por el momento, los socialistas están iniciando los contactos con Ciudadanos para tratar de sentar las bases de un acuerdo que les permita acceder, por primera vez, al equipo de Gobierno de la Diputación.

Por su parte, Francisco José Requejo, de Ciudadanos, reconoció que esas primeras conversaciones están en marcha, pero afirmó que "no ha sido nada profundo". La formación naranja también ha tenido algún pequeño contacto con el Partido Popular, que tratará de retener la Diputación con sus doce representantes, los mismos que suman PSOE e Izquierda Unida. La llave está, por tanto, en manos del partido centrista, que deberá definir su postura durante el mes de junio para aclarar quién toma el poder en la institución.