Ahora Decide se reivindica como "tercera fuerza de la provincia"

Ahora Decide se reivindicó este viernes como "tercera fuerza de la provincia" durante el análisis de los resultados electorales del pasado domingo. El principal responsable de la formación, José Luis Ferrero, destacó los 99 concejales obtenidos en las diferentes comarcas y calificó de "magnífico" el balance global, a pesar de continuar sin representación en los núcleos principales y de haberse quedado fuera de la Diputación.

En ese sentido, Ferrero, que estuvo acompañado durante su comparecencia por el alcalde de Roelos de Sayago, Manuel Hernández, reconoció que el mensaje de la candidatura encabezada por Manuel Fuentes en la capital "no caló" y que, por tanto, Ahora Decide no obtuvo "los resultados adecuados". Eso sí, el líder de la organización matizó que no tiene nada que objetar al trabajo llevado a cabo.

Por su parte, Hernández indicó que Ahora Decide tuvo "unos resultados espectaculares en el mundo rural", y abogó por trabajar desde el primer momento del mandato para ganar presencia en los núcleos principales dentro de cuatro años: "Hemos pasado de 65 a 99 concejales y todo necesita un periodo de consolidación", recalcó el alcalde de Roelos.

Manuel Hernández concluyó insistiendo en el carácter provincial del partido, en la lucha por lo local y en la importancia de "hacer oír la voz de un partido que se ha quedado cerca del diputado".