El Gobierno avala los resultados de las elecciones "pese a algunos errores"

La Subdelegación del Gobierno en Zamora ha defendido la "transparencia y limpieza" en el recuento de los votos de las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo pese al registro de "algunos errores" de índole humano" y problemas derivados "de un sistema poco claro en la página web". Ángel Blanco ha asegurado, al igual que hiciera el Ministerio del Interior el pasado martes, la existencia de esos puntos conflictivos que se relacionan con un sistema de trabajo nada clarificador.

Y es que en el sistema web tan solo aparecían los resultados de aquellos partidos que habían generado concejales, dejando fuera a los que no consiguieron representación. "Pero esto no quiere decir que el resto de votos no existan ni se hayan perdido, sino que están contabilizados pero la empresa adjudicataria decidió no ponerlos en la página, algo que se ha subsanado", ha manifestado el máximo representante del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia de Zamora.

Las alarmas saltaron en el territorio local cuando, el pasado lunes, se detectaban posibles irregularidades en varias mesas de la comarca de Benavente, lo que generó un importante revuelo entre los partidos concurrentes a estas elecciones municipales. El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, ha restado importancia a esta incidencia dado que, considera, entra dentro de lo habitual en un proceso de esta índole. "Estamos hablando de unas elecciones municipales, donde cada voto puede generar un cambio de concejales, por lo que es normal esa especial sensibilidad", ha asegurado. "Sin embargo, creo que pueden ser pequeños errores humanos de los que nadie está libre. Es una jornada muy larga y a la hora de contar todos estamos muy cansados y pueden ocurrir cosas de este tipo", ha añadido.

A este problema "humano" se le une el sistema poco clarificador de la página web. "En este sentido, es posible que no fuera lo idóneo porque solo aparecían los votos útiles para conseguir concejales y no el resto", ha expresado. "Pero esto no quiere decir que los votos que no dieron concejales se desecharan, sino que están perfectamente contabilizados en las actas de escrutinio que tienen las juntas electorales y los partidos políticos a través de sus interventores", ha manifestado.

La situación, para la Subdelegación, está clarificada después del recuento y estos errores no son óbice para que el proceso haya sido, en palabras de Ángel Blanco, "limpio y transparente".