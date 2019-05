El "chantaje" de los hijos

"La sobreprotección no es un maltrato pero incapacita a la persona, la hace vulnerable y dependiente y hace exigirle a la vida más de lo que la vida puede dar". No trataba el psicólogo y exdefensor del menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra de procurarse los elogios del publico por su buena labia, sino de ofrecer algunas claves para encaminar con mas tino las relaciones entre padres e hijos en beneficio de ambos.

El mediático Javier Urra accedió una vez más a viajar hasta el Colegio Universitario, invitado por Carmen Ferreras para el CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, en esta ocasión con motivo de la presentación de un nuevo libro que se titula "Déjale crecer. O tu hijo en vez de un árbol fuerte, será un bonsai".

"Si tu tienes un hijo y nunca le has dicho que no. ¿Qué va a pasar cuando una mujer, otra persona te diga no? ¿Lo va a aceptar? No lo va a aceptar. ¿Por qué queremos comprar el cariño de los hijos?. Debemos querer a los hijos. Pero ¿Por qué te dejas chantajear por tus hijos? ¿Te dejarías chantajear por tu pareja. O por tu jefe?. Pues si no te dejas chantajear por tu pareja o por tu jefe, ¿Por qué te dejas chantajear por tu hijo?. Pero no por ti, que también, sino por tu hijo, porque no es bueno para él".

Las causas de esta protección son varias, a juicio del psicólogo: "Las parejas tienen muy pocos hijos, los padres son muy mayores, se suelen tener hijos únicos". Hay algo "de postureo", ganas de caer bien. "Se dice me preocupo por mis hijos, pero una cosa es eso y otra la sobreprotección. Educar es amar, es dar seguridad, es decir no, es poner límites. Y lo que nos está faltando es ese respeto a uno mismo porque carecemos de ese respeto a la autoridad. Y educar a los hijos en ponerse en el lugar del otro".

Y fue más allá del diagnóstico al ofrecer recetas concretas que pueden valer a los padres en la educación de los hijos. Por ejemplo, enviarlos a campamentos, para que el hijo "sepa lo que es la austeridad, el esfuerzo. ¿Tengo una abuela enferma?. Pues a verla. Da igual que no quiera, eso no es lo importante. Es si debo. Debemos ir a dar un beso a la abuela, pero no un día, muchos. A diario si es posible. Ah, por cierto, te voy a llevar a un hospital, para que veas a niños muy enfermos".

Claro que tampoco vale aplicar recetas que no concuerdan con lo que luego ven en casa. "Hay que predicar con el ejemplo, "si estoy enganchado al juego, si soy corrupto, si machaco a los empleados que tengo, si no pago a Hacienda lo que tengo que pagar ahora, no puedo educar" al hijo en los valores

Urra es de los que dicen "cosas que son muy claras, muy claves. Digo cosas que se nos ocurren a todos, no descubro nada nuevo. El problema es si además de ocurrírsenos las llevamos a efecto". Cuenta la historia de su centro, al que acuden "96 chicos que agreden a sus padres verbal, emocional y físicamente. Vienen de toda España, llevamos ocho años, durante los cuales han pasado 850 chicos. Están con nosotros mañana, tarde y noche, sábados y domingos, veranos, Navidad, aproximadamente un año, los conocemos bien. Hay distintas causas, el tema no es tan fácil, pero una parte importante son pequeños dictadores, porque el niño aparte de ser caprichoso quiere doblar la muñeca a los padres. Entonces exige porque cree que su principio vital es primero yo y luego yo".

El libro "Déjale crecer" es continuación de uno anterior, "El pequeño dictador" del que se vendieron "300.000 libros. Eso que quiere decir, ¿Qué es un libro bien escrito?. Pues si, pero sobre todo que es una necesidad social. Porque esa cantidad de libros no se han vendido en el ámbito de la psicología jamás. Y se ha producido porque hemos tocado un tema que es real".