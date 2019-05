A la espera de que los nuevos tratamientos den los resultados esperados

Con la nueva terapia de linfocitos T "tenemos que tener hoy por hoy una actitud expectante. Esta terapia en otras enfermedades ha demostrado resultados espectaculares. En mieloma los resultados son buenos, pero hay que tener todavía calma y ver si una vez movamos el uso de estos linfocitos T-CAR a fases más precoces de la enfermedad conseguimos mejores resultados, es decir, los pacientes responden. A los pacientes les dura la respuesta pero todavía no hemos conseguido que la enfermedad no progrese. Los pacientes obtienen un beneficio importante, pero la enfermedad acaba progresando". Una de las causas es "que los ensayos ahora se han hecho en fases muy avanzadas de la enfermedad y por eso nuestra idea es moverlo a fases mucho más precoces y ojala podamos curar a algunos pacientes con esta estrategia". De hecho, en Salamanca ya hemos puesto dos linfocitos T CAR a pacientes con linfoma no Hodking y en principio va todo bien, aunque estamos en el punto de salida, en el momento de inicio y veremos a ver qué pasa".

Una vez se infunden de nuevo en el paciente los linfocitos modificados "puede tener acontecimientos adversos graves. Porque los linfocitos T atacan el tumor y liberan muchas sustancias que pueden poner en peligro la vida del paciente", advierte la doctora.