El PSOE repite victoria

Tomás del Bien, rodeado de compañeros, celebra la victoria en la sede del PSOE. M. J. C.

El PSOE logró ayer un holgado triunfo en las urnas y los toresanos volvieron a confiar en su candidato, Tomás del Bien, para que, en los próximos cuatro años, siga desempeñando las funciones de alcalde. Los socialistas consiguieron mantener la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Toro, 8 de los 13 concejales que integrarán la nueva Corporación Municipal, y de la que, por primera vez en la historia, formarán parte dos ediles de Ciudadanos. Tras el recuento de los sufragios emitidos, el PP no logró mantener los cuatro concejales que, durante el último mandato, habían ejercido la labor de oposición y, su representación en el Ayuntamiento, se reducirá a tres en los próximos cuatro años, mientras que Podemos no consiguió convencer con sus propuestas a los toresanos y, finalmente, no logró su objetivo de entrar en la Corporación Municipal.

En las elecciones municipales celebradas ayer, ejercieron su derecho al voto 5.009 ciudadanos, por lo que el índice de participación fue dos puntos más bajo que en las de 2015, en las que secundaron la cita electoral 5.434 toresanos. La abstención alcanzó el 30,8%, mientras que los sufragios nulos sumaron un total de 93 y 70 ciudadanos decidieron votar en blanco. Tras una larga jornada electoral que todos los candidatos vivieron con intensidad e incertidumbre hasta que el recuento de los sufragios despejó todas las incógnitas, finalmente Tomás del Bien logró su objetivo de mantener la Alcaldía para el PSOE y de seguir gestionando el Ayuntamiento de la ciudad durante un mandato más, que afrontará con tranquilidad al haber logrado retener la mayoría absoluta.

Tras ejercer su derecho al voto, Del Bien, ya auguraba unos buenos resultados por el trabajo realizado por el PSOE al frente del Ayuntamiento en los últimos cuatro años, aunque también apuntó la posibilidad de perder parte de la confianza de los vecinos por el "desgaste" propio de la tarea encomendada de gobernar y gestionar la institución. Este "desgaste" se notó en las urnas en las que el PSOE perdió 655 sufragios respecto a 2015, aunque obtuvo el respaldo de 2.518 ciudadanos y que fue suficiente para mantener la mayoría absoluta y para obtener ocho representantes en la nueva Corporación Municipal.

Por su parte, el PP, se dejó en la cita electoral de ayer en las urnas 405 votos, lo que derivó en la pérdida de un concejal. Al margen del PSOE, otro de los triunfadores de la noche electoral fue Ciudadanos que, por primera vez, entra en el Ayuntamiento con dos ediles, al recabar el apoyo de 900 vecinos y 631 votos más que en los comicios de 2015. Podemos Toro no alcanzó su objetivo de obtener representación municipal después de que su candidatura fuera respaldada por 207 toresanos.

La jornada electoral en Toro se desarrolló sin incidentes reseñables, tal y como apuntaron los apoderados e interventores de los diferentes partidos que concurrían a las elecciones municipales repartidos en las mesas de los cuatro colegios electorales de la ciudad y el habilitado en el centro cívico de Tagarabuena. A lo largo de toda la jornada, los ciudadanos ejercieron su derecho a voto sin aglomeraciones importantes, a diferencia de lo ocurrido en los comicios municipales celebrados en 2015 cuando se formaron largas colas en los colegios.

A pesar de que la normalidad marcó la jornada, apoderados de Podemos confirmaron que en uno de los colegios faltaban papeletas de algunos partidos que concurrían a las elecciones al Parlamento Europeo. Por otra parte, en las inmediaciones del colegio situado en el antiguo centro de salud, la Policía Local tuvo que auxiliar a un vecino que sufrió una caída y, por precaución, instó a su acompañante a que lo llevara al centro de salud para una exploración