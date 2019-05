Pintadas, papeletas trucadas y jinetes

El retraso en la constitución de la mesa electoral de Pedralba de la Pradería, por la incursión de jabalíes en la calzada y que afectaron al presidente, fue el incidente más leve de una jornada salpicada de incidencias.

Tras la constitución de la mesa electoral de Cobreros, el presidente de mesa acordaba retirar papeletas "no oficiales" que aparecieron en la mesa donde estaban las papeletas de votación. No sería el único problema en esta mesa, ya que hacia las cuatro de la tarde aparecieron sobres con las papeletas de un determinado partido pegadas, que también fueron retiradas, tras notificar el incidente a la Junta Electoral de Puebla y la Guardia Civil.

En el Ayuntamiento de Rosinos de la Requejada, a las ocho de la mañana, los miembros de la mesa electoral se encontraban pintadas contra el alcalde que, tras consultar con la Junta Electoral de Puebla, se procedió a tapar las pintadas y abrir el plazo de votación con normalidad a las nueve de la mañana.

El alcalde en funciones, Emilio Lorenzo Fernández, mostraba su indignación "porque a mí nadie me tiene que llamar ladrón, cuando yo no he robado en mi vida ni una rama de urz. En democracia se vota y ya está, y si no me quieren de alcalde que no me voten, pero que no insulten". La Guardia Civil abrió, también en este caso, diligencias de investigación.

En este colegio electoral de la Requejada también se impedía el voto a un vecino que solicitó el sufragio por correo pero que no llegó a recibir la documentación y no pudo votar ni a distancia ni de forma presencial. En el centro de votación de Rosinos, y cumpliendo la ley electoral, no se le permitió ejercer el voto. Una situación que también se repitió en otros puntos de la geografía electoral sanabresa.

El alcalde en funciones de Manzanal de Arriba, Nazario Castedo, retiraba la propaganda electoral de una de las candidaturas colocadas por todo el pueblo y alterada al sustituir la cara de Albert Rivera por la del candidato local.

El edil trasladaba su malestar porque, al no haber alguacil, la responsabilidad de retirar los carteles recaía en el alcalde una acción que se podría malinterpretar por parte del vecindario, aunque era en respuesta a la consulta a la Junta Electoral de Zona. En esta misma mesa, una de sus integrantes acudió con su bebé a la constitución de la mesa, gestos para conciliar la vida electoral con la familiar.

Y no faltó a lo largo de la mañana la acción en defensa y apoyo del medio rural, por parte de un vecino de Cobreros, que decidió ir a caballo hasta la puerta del Ayuntamiento con las papeletas en las alforjas. El jinete llamó la atención por el modo de trasladarse hasta la mes electoral, y lo hizo en una jornada marcada por el buen tiempo que animó a las personas a salir de casa y disfutar de los entornos.

En Puebla de Sanabria la jornada discurrió con normalidad en las dos mesas, con una especial intensidad en la afluencia a las urnas antes y después de los oficios religiosos.

Los votantes en unos casos concurrieron a las tres elecciones pero en algunos casos solo hubo interés en el sufragio municipal. Con mucha expectación se aguardaba el recuento en las mesas electorales, especialmente en aquellas donde se ha multiplicado el número de candidaturas locales.